Adele將於15/10推出新歌《Easy On Me》 樂迷激動謂：等了足足6年

樂迷苦等6年，終於等到英國天后Adele推出新歌！昨晚Adele分別於Instagram及Twitter上載了一段22秒的黑白短片，並宣佈新歌《Easy On Me》即將於10月15日隆重推出。出Post短短1小時已獲得過10萬的讚好，有大批歌迷及網民均激動留言表示「聽了20秒我就知道這是我人生聽過最棒的歌曲！」、「終於等到了」、「我要哭了！」、「我等了這張專輯足足6年」。

+ 5

繼日前在全球多個地標都突然出現「30」的橫額，相信Adele很快就會推出新專輯，而新專輯都會以慣用的年齡來命名。雖然暫時還未公佈新專輯的推出日期，但新專輯中的歌曲已經於年初完成錄音，而Adele的Alan Carr曾向傳媒透露自己聽過專輯中的歌曲，更大讚歌曲充滿了情感。

據知，新專輯的歌曲會跟前夫Simon Konecki離婚有關，Adele亦於2019年5月6日在IG發文慶祝31歲生日時，透露下一張專輯名為《30》。巧合地，另一天后Taylor Swift於上周五（1/10）突然在Twitter宣佈重新錄製的大碟《Red (Taylor's Version)》將會提前一星期於11月12日推出。此舉動讓外界認為是為了讓路給好友Adele推出新專輯，故有不少人推測Adele的新專輯即將於11月19日推出。

點擊下圖看Adele的瘦身成果：

+ 10

點擊圖輯看Adele減肥前的照片：

+ 9

Adele新相再瘦一個碼驚現黃蜂腰 公開甜蜜照戀上勒邦占士經理人