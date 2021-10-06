My Apple Pie｜Edan搵林愷鈴做MV女主角擺明自肥：佢好有氣質！

MIRROR成員Edan（呂爵安）今日（6/10）出席ViuTV綜藝節目《膠戰S2》發布會，談起第三首單曲《My Apple Pie》同日上架：「今次Wyman（黃偉文）發揮小宇宙講Apple Pie À La Mode，即係蘋果批隔籬嘅雪糕一直陪住佢，就好似個男仔永遠陪伴個女仔，好有心思！」首歌咁Sweet，問起自己戀愛時做過什麼甜蜜舉動，Edan說：「坦白講我個人唔算好浪漫，可能寫下卡，自己親手整嘅手作我覺得係最有心思，最容易令對方感動。」提起連續三首派台歌均為情歌，是否決心要當「情歌王子」，Edan就回應指：「我覺得情歌最易引起大家共鳴，拍出嚟係最唯美，希望下年可以轉下。」



Edan的第三首單曲《My Apple Pie》今日上架。（陳順禎攝）

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Edan坦言《My Apple Pie》MV故事豐富，自己很是期待：「我有小心機想今次形象Man啲，就提議不如加啲打鬥場面、我又可以着下背心，趁有操就嗱嗱聲騷下，希望大家鍾意！」今次MV請來林愷鈴（Ashley）擔任女主角只因Edan一早「心有所屬」：「我本身都諗住搵佢，因為覺得佢好有氣質，但我都冇提出，然後係導演話今次搵佢，心靈相通咗！」Edan大讚這個對手相當專業，又是港大First Hon畢業的學霸：「有冇咁勁啊！」談起早前提及的親密戲原來只屬一場誤會：「其實都唔係好親密、好一般㗎咋，只係情侶嘅攬下。」

初見林愷玲，Edan表示被她173cm的身高嚇怕：「好彩仲係我高啲，如果唔係就尷尬！」（Instagram/@edanlui）

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