胡鴻鈞親寫歌回饋歌迷 開處子個唱認有壓力： 希望唔會變成阻力

胡鴻鈞為個唱積極籌備，購買演唱會VIP門票的觀眾可以直擊演唱會綵排現場，並與Hubert合照。(梁碧玲攝)

胡鴻鈞（Hubert）今日（7/10）現身港台，為音樂節目《Bang Bang聲：樂天派對》錄影，除了《今天不營業》、《整親》、《心跳移植》和《妳幸福嗎？》外，Hubert也首度獻唱演唱會主題曲《謝謝你的應援》。他接受《香港01》訪問時指，希望透過作品回饋支持自己9年的歌迷：「佢哋不論係花錢賣嘢畀我，送嘢畀我，親手整啲嘢畀我，個情況都係佢哋不停畀嘢我，但係我好似不斷攞，但係冇嘢畀佢哋，所以去到今次呢個咁重要嘅時候，我決定做一首歌送畀佢哋，回饋返畀佢哋。」

胡鴻鈞、炎明熹一齊到港台為新曲宣傳。(梁碧玲攝)

Hubert透露這次演唱會特設價值$1,080的VIP門票，除了能坐在有利位置欣賞演唱會，更可以直擊演唱會綵排現場，並與Hubert合照。他稱目前已經準備得如火如荼，除了忙於宣傳，更要開始排舞、健身、練歌，同時要避免身體不適，他也特別提到需要調整心態：「我覺得心理狀態最緊要，的確今次係第一次開售票演唱會，無形中係會有壓力。我都要學識慢慢調節壓力，希望呢啲壓力係變成我嘅動力，而唔會變成阻力。」

胡鴻鈞大讚炎明熹聲綫獨一無二。(梁碧玲攝)

談起今日一同現身港台的新人炎明熹（Gigi），Hubert指過去已經有合作機會，對這位後輩有很高評價：「佢把聲係獨一無二，而且唱腔、唱法同佢嘅年紀太唔相符啦，完全幻想唔到佢只係得16歲。同佢合作過之後，發覺佢係自律、謙卑、好有天份、領悟能力高，雖然成日表現出自己好似唔知想講咩嘅，但係我相信佢對音樂係好有睇法。」Hubert坦言自己在音樂上已經沒有東西可以提點Gigi，但他希望對方可以在生活上作不同嘗試，透過豐富自己的人生閱歷，從而更輕鬆地駕馭不同作品。