新城獲三大唱片解封 張天賦曾比特只得4個月時間追近Edan爭獎

華納、Sony自9月起已經將歌曲派台到新城電台。（網站截圖）

新城電台與香港音像聯盟（HKRIA）的合約在2020年底屆滿後未有續約，因此今年新城節目及網站都沒有播放HKRIA旗下公司的曲目，包括三大唱片公司環球唱片、Sony Music及華納唱片，而肇事公司也沒有再派歌到新城電台。不過自9月1日起，電台網站的派台歌列表已經看到有Sony及華納旗下歌手的新歌，包括陳柏宇《結》、林欣彤《鐵樹》、林奕匡《關於愛的碎念》、陳蕾《沙門》及張蔓姿《LOVELOST》，疑似有解封跡象，不過，目前仍未見到環球唱片有本地新歌派台至新城電台。

新城知訊台節目總監程凱欣今日（10/10）接受《01眾樂迷》查詢時證實，新城電台已經與HKRIA重新簽約，意味陳奕迅、Dear Jane、莫文蔚等來自三大唱片公司歌手的作品正式解封：「新城電台一直就歌曲播放版權問題與HKRIA保持接觸，近日雙方最終達成共識。由即時開始，新城電台會播放HKRIA旗下會員唱片公司的歌曲。」

程凱欣證實新城電台已經與HKRIA達成協議，旗下唱片公司即時起解封。（資料圖片）

她強調過去電台一直與三大唱片公司保持良好關係及溝通，同時也收到各大唱片公司的最新派台歌：「情況許可下，會安排在新城電台播放。」不過在解封後，HKRIA旗下歌手要在新城勁爆頒獎禮中爭獎，就只有四個月時間追趕，例如今年競爭非常激烈的新人獎，兩大熱門人選張天賦（MC）和曾比特（Mike）只能用餘下時間力追呂爵安（Edan），被問到會否擔心被唱片公司指不公平，程凱欣坦言：「相信每間唱片公司都會努力為歌手爭取好成績，而我台的音樂小組亦會作適當的安排。」