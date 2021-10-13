專訪｜以三感來領悟內心恐懼　Olivier Cong盼透過音樂連結樂迷

音樂是人生不能捨棄的一部分，音樂品味亦代表了你的個人特質。聆聽不同音樂都能為生活帶來新衝擊，甚至讓你尋回失去的火花。以「沉默的人蘊含嘹亮的心智」這句話來形容獨立唱作音樂人Olivier Cong最貼切不過，在他即將舉行的音樂會，將香氣結合視聽享受來帶大家進入一個前所未有的體驗，共同探索恐懼的獨特旅程。

撰文：關穎賢

攝影：陳順禎



音樂會《I am afraid of》即將於10月19-21日晚上，在西九文化區藝術公園自由空間大盒舉行。

Olivier Cong（江逸天）繼三年前於逾百年歷史的聖安德烈堂舉行音樂會後，即舉行音樂會《I am afraid of》，將樂隊扣人心弦的音樂編排結合新晉導演陳衍江（Linus Chan）合作的影像及氣味設計以視覺、聽覺和嗅覺悉心營造如夢似詩的體驗。今次邀請到「香言」的Vanessa及「聞香記」的笑喜，透過香氣隨着歌曲的變奏來帶給大家創新的旅程。

對於要在大型表演場地帶出香氣，確實是有極大困難。Vanessa和笑喜透露今次研發了特製的氣味貼紙讓觀眾貼在口罩上，為了跟現場的視聽互動，音樂會期間氣味會隨着歌曲有不同轉變。根據過往的經驗，冷氣抽風是一大挑戰，經過無數次的試驗，終於尋找到特製的大型香薰機器來帶出香氣。而在挑選氣味這一關亦花了不少時間，Vanessa指為突出Oliver的性格，故花了很多時間才尋找到一種有空靈感及靈性的氣味。

談到音樂會探索恐懼的主題，香氣又起了什麼作用？Olivier認為味道的奇妙之處就是給予大家空間去思考何謂恐懼，透過影音樂和香氣去有個空間去面對及探索內心深處的恐懼。在旁的笑喜坦言自己研究的天然調香對應情緒，亦能以香味來度過恐懼，同時以陪伴形式去感受音樂會。在籌備這個合作個過程中，亦令笑喜和Vanessa有所得着：「每次創作都覺得是一件非常內在的事，過程中會加入很多自己的故事及經歷，最深刻就是如何跟觀眾連結，如何將複雜的氣味及事情簡化，然後回到初衷。」

恐懼對於大家來說一點也不陌生，但我們可會認真看待及面對恐懼？踏入社會一刻開始，我們的稜角開始慢慢消失，刀鋒逐漸被磨鈍，迷失自我、隨波逐流、忘記初衷。然而在香港做獨立音樂不容易眾所周知，究竟什麼驅使Olivier繼續做下去？他皺一皺眉，徐徐地說：「其實之前都有掙扎，近排都有新睇法，除咗音樂原來response係咁，就會開始懷疑自己，或者懷疑究竟係咪最適合自己。但其實選擇喺呢個地方做都係自己嘅選擇，冇得怨喺香港搵唔到食。『做音樂好辛苦』呢啲句子，如果真係咁辛苦，咁你係咪真係好鍾意音樂？係咪需要做落去？其實一切都係選擇。」更笑言以往的取態就是以為做好的音樂就會有人聽取，而忽視了宣傳工作：「呢個都係一個自私愚蠢的想法，你做到好嘅音樂都有責任嘗試去讓人去理解到背後嘅意思，咁先係一個全面嘅artist。」

做音樂難對於Olivier來說沒什麼大不了，反而愈難愈有挑戰性，愈有挑戰性愈開心。相反安於生活平淡的人，只需要聽開心的音樂，根本無需去大費周章參與創作去影響別人。提到剛才提及過在音樂路上曾自我懷疑，Olivier直言從沒想過放棄：「自己做音樂的心態都係因為我鍾意，所以我繼續做落去。我從來都冇發音樂夢，或者要做到一個成功嘅音樂人， 每次表演、每次作一首歌都係創造緊音樂。」這亦是舉行這個音樂會的原因之一，給予大家多一個選擇去感受不同的事物。