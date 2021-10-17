區瑞強演唱會｜表演「飛天結他」　Louis Yan：彈結他彈到曉飛

區瑞強（Albert） 在上周五（15/10）起，於伊利沙伯體育館舉行一連三場《區瑞強 相識在童年 知心50載演唱會》，今晚將舉行最後一場。回顧首場嘉賓陣容有胡楓、李思捷、肥媽、黑妹及魔術大師Louis Yan及Albert兒子區昕進，第二場也有曾路得、三生有幸（李龍基、葉振棠、陳浩德）、鄭子誠等亮相擔任表演嘉賓。全場座無虛席。

Albert再與兒子同台合唱。

是次演唱會以Albert出道半世紀以來的歲月回憶作為主題，除了一連串廣東話、國語、英文、日語經典民歌外，Albert率先為觀眾帶來一連串深入民心的經典廣告歌曲，吸引觀眾紛紛一起大合唱。

首場肥媽與黑妹以亮麗合拍造型登場，為觀眾接連獻唱《月兒像檸檬》、《尋夢園》、《可愛的人生》等一連串歌曲。早前在綵排時，Albert就提及過二人為這次演唱會設計的綽號「湯羹姊妹花」，原因是她們「夠闊」。而Albert這次也搞搞新意思，邀請來魔術大師兼大學師弟Louis Yan（甄澤權）擔任嘉賓，二人於台上一同表演魔術，Albert亦表演了剛學的「飛天結他」魔術， Louis笑言Albert是「彈結他彈到曉飛」。

演唱會都可以有魔術環節，今次Albert真係「彈結他彈到曉飛」！

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而年屆 89歲的「修哥」亦現身為演唱會擔任嘉賓，為大家送上《問我》及《隨想曲》，並與Albert合唱一曲《沉默是金》。修哥依然活力十足，更不時在台上開玩笑，給觀眾帶來不少觀樂。Albert笑指他是「最老嘅少年」及「最後生的老人家」。除台上的嘉賓外，Albert亦有不少圈中好友到場欣賞及撐場，而他更於演唱會中特設環節，向同於現場的「樂壇教父」Uncle Ray（郭利民）及資深填詞人鄭國江致敬。

修哥依然活力十足。

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