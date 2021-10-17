勁歌金曲·評論｜調離黃金時段犧牲收視　吸納樂迷觀眾決心不足

今年4月，無綫（TVB）音樂節目《勁歌金曲》回歸翡翠台黃金時段，成為《超級綜藝隆重登場》的節目之一。不但邀請Eric Kwok（郭偉亮）、糖妹（黃山怡）和涂毓麟擔任主持，更將節目拉長至一小時，外界視這次《勁歌》改革為對撼ViuTV同時段音樂節目《Chill Club》的方法。不過，在發掘更多與眾不同的環節背後，原來《勁歌》已經在9月5日開始縮短播放時間剩半小時，更安排在晚上10時半播放，比原定時間延遲一小時，剛好錯過電視台黃金時段。這反映著節目組在吸納樂迷收看上的決心不足，甚有舊態復萌的味道。



自9月5日起，《勁歌金曲》在翡翠台只播放半小時，更離開黃金時段，收視也大幅下滑。（資料圖片）

數據反映觀眾流失情況嚴重

現時《勁歌》一小時足本版重新安排在J2播放，而半小時的版本則在翡翠台非黃金時段播放，觀眾流失的情況，其實在數據上就已經反映出來。從節目改革起，《勁歌》收視只有一個星期不足9點，但踏入9月份，《勁歌》的收視則全面下降，只有10月3日錄得9.8點的收視，雖然回到縮水前的水平，但該集其實也是播足一小時。更改節目播放時間和長度後，縱使已經避開《Chill Club》的播放時間，但觀眾收看《勁歌》的意欲卻不升反降，目前從來沒有一集半小時的《勁歌》收視能重返8點大關。

上集《勁歌》有兩大新人王MC及炎明熹坐鎮，可惜收視只得6.4點，未達預期。（影片截圖）

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失去與《Chill Club》對撼決心

不過這是否代表《勁歌》已經沒再花心機吸引樂迷觀看？當然不是，目前除了原有的「下一位原唱」、「今期限定」等環節外，近期也新增回顧過去「勁歌金榜」的「當年今榜」，及重溫經典合唱歌的「戀唱合唱歌」兩大環節，而話題度及知識性一直高企的「金榜預測」也繼續邀得音樂人及DJ參與。可惜現時只有半小時，在節目安排上確實需要取捨，難免減低了觀眾追看直播的吸引力，而調離黃金時段，避開《Chill Club》播放時間的決定，正好反映與友台正面交鋒、透過節目內容重新吸引樂迷追看《勁歌》的決心不足。

在節目時間縮水後，音樂人溫應鴻也曾經擔任音樂導賞團，雖然他口中的專業名詞並非每個人都聽得懂，但也正好讓觀眾上一課免費的音樂課。可惜現時「金榜預測」只安排在足本版播放，觀眾要等一個星期才能在J2欣賞。（節目截圖）

播放時間、長度成關鍵

其實近期《勁歌》的嘉賓陣容依然吸客，除了邀請林欣彤、胡鴻鈞、林奕匡等大家耳熟能詳的歌手外，也開始出現應智越、章尾而、Hey Joe Trio等樂壇新勢力的名字，而上周張天賦（MC）、李妍和炎明熹（Gigi）先後獻唱新歌，更令錄影廠變成今年新人對決的前哨戰，刷出火花。不過，要讓更多觀眾看到《勁歌》對樂壇所花的心血，前提是要把播放長度和時間回到4月時的安排，重新掌握最初改革時的吸引力。

要令《勁歌金曲》重拾4月時的吸引力，首先要將節目調回黃金時段。（影片截圖）

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