伍仲衡音樂會｜泳兒與吳業坤合唱最難得：呢首歌比較少機會公開唱

音樂人伍仲衡昨日（17/10）在九展Star Hall舉行最後一晚《再搞花臣音樂會》，在王菀之後，伍仲衡再邀請強尼和鄭融上台，不過後者在升降台前絆倒，差點一如昨晚J.Arie（雷深如）般釀成意外。他們唱過《擦身情緣》、《一事無成》和《東京百貨》後，就輪到林志美親自演繹《初戀》、《雨夜鋼琴》、《你的眼神》和《偶遇》四首經典。

強尼和鄭融在王菀之後上台。（粱碧玲攝）

隨後吳業坤（坤哥）和劉威煌合唱一段搖滾Medley，更把《Crystal》的歌詞改成「Oh my Harry」，甚有心思。隨後前者續留台上，與泳兒（Vincy）合唱《明天以後》，除了為昨天生日的Vincy唱生日歌外，更笑說今晚要代替原唱林峯，隨後也獻唱經典《花無雪》。她在後台接受《香港01》訪問時坦言腦開充滿初出道時的回憶：「尤其是伍生寫嘅嗰一首歌（《明天之後》），好似比較少機會可以喺公開場合度唱，但係我知道好多人鍾意，國語版喺我成長地新加坡都好受歡迎，今次可以唱到真係好開心。」她續指坤哥似乎表現有點緊張：「最後佢想同我握手，但係我感覺到佢有好多手汗。」

坤哥與泳兒（Vincy）合唱《明天以後》。（粱碧玲攝）

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說到昨日生日，Vincy就與男友吃飯慶祝，期間對方更送上驚喜：「本身諗住太飽，已經唔諗住食蛋糕，但係自己真係好想吹蠟燭，最後原來佢準備咗個雪糕甜品，就有蠟燭吹。（有得吹蠟燭係重點？）真係㗎，我唔係志在食蛋糕，當然有係好，但係好多時女仔都話要減肥，可能都係食少少，咁不如唔好浪費食物。」她在表演過後也有留在台下看冼靖峰（Archie）和鍾柔美（Yumi）演出，認為他們首次挑戰四面台都能帶動氣氛，表現自如。