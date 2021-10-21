專訪｜MastaMic盼後續創作融入香港特色：開始諗香港音樂源頭喺邊

粵曲、Hip Hop，兩種截然不同的音樂風格，近年卻有不同歌手和音樂人嘗試把兩者結合，帶來一種意想不到的震撼。在11月13日，殿堂級廠牌LMF更嘗試進軍新光戲院舉行《仲有音樂祭》，把一首又一首本地Hip Hop作品帶入這個粵劇殿堂，三位年輕Rapper Novel Fergus、Novel Flash和Owen都直言非常意外，前者認為今次音樂祭與過去舉行的方式有很大分別：「第一下會覺得係咪搞錯位，同之前地下音樂（underground）嘅演出好唔同。」

在北角長大的MastaMic，雖然也認為今次音樂祭構思非常有趣，但與在旁的三位年輕人得知地點的一刻還要再尋找相關資料不同，他對這個地方並不陌生：「新光有一部份係用嚟做粵劇，但係佢本來係一個戲院，都有播電影，我細細個都有去過睇戲。依家已經唔同晒，真係主力做粵曲，日日都會見到李居明搞嘅《粵劇特朗普》。」MastaMic較早前推出的《食色》正正是把粵曲和Hip Hop融合，希望製作出具備香港特色的作品。

撰文：劉傳謙

攝影：周倪瑩



MastaMic即將聯同LMF、YackStudio、Heyo、BigsammY、Takeem、火炭麗琪、SMOB、Realistic和KARBY，於新光戲院舉行《仲有音樂祭》，在粵劇殿堂內搞Hip Hop演出，確實令人意想不到。（周倪瑩攝）

追溯香港音樂起源

MastaMic相隔三年再有新作，除了以香港人飲食文化為主題外，今次更嘗試把粵曲風格融入Hip Hop音樂中。他直言近年創作方向都以發掘香港獨特Hip Hop風格的元素為主：「我依家想做嘅音樂，係睇下點樣可以令佢真係同香港有關係，除咗題材上、語言上，即係要Rap廣東話之外，音樂上究竟可以點做呢？可能係我老土，我真係開始諗緊香港嘅流行音樂源頭喺邊度，如果大家真係有追溯下，粵曲其實都係其中一種元素，於是就開始諗，會唔會當中有啲嘢我可以吸收到，可以試下。」

《食色》探討香港飲食文化，雖然是樂壇上較少見的主題，但確實與生活息息相關，而這首歌的曲風正是在Hip Hop中加點粵曲元素。MastaMic直言放在新光戲院上演繹非常有意思，當晚也將會演繹這首歌。（資料圖片）

數白欖並非香港Hip Hop起源

說到這裏，很多人都會想到在粵劇當中出現的數白欖。同樣以節奏感為主的表演方式，MastaMic則認為數白欖與Hip Hop仍有差別：「數白欖即係『說白』，其實係粵劇嘅其中一種，但係呢種表演模式喺全世界不同民族或者語言當中都會出現，例如非洲部落都會有一種畀拍子，然後一起吟唱一啲嘢嘅方式。大家會好直接諗到呢樣嘢，我會覺得同Hip Hop係有相近，但係好難講話呢樣嘢就係Hip Hop，例如我哋有嘅flow、delivery、押韻（Rhyme）嘅技術，好多嘢其實數白欖都冇，所以我只能夠講係美國傳入嚟嘅文化，唔可以話係香港Hip Hop嘅源頭。」

MastaMic：數白欖係粵劇其中一種，但只能講同Hip Hop類近。（周倪瑩攝）

具香港特色元素引共鳴

究竟在四位心目中，香港特色的Hip Hop需要具備甚麼元素？他們都異口同聲地稱一定要以廣東話為主要語言， Owen稱具香港特色的Hip Hop會更容易引起聽眾共鳴：「點解會唔聽外國嘅Rap，人哋可能好過我哋好多，但係我哋都會選擇聽返本地嘅Rap，可能係因為我哋提到一啲嘢係香港先會有。（例如呢？）MV入面影到嘅霓虹燈、香港街景、港幣之類。」

Fergus聽過有歌迷反應，認為自己的作品有一股「佬味」：「即係佢哋會覺得有一陣『陀地味』，我聽到之後都覺得幾過癮。呢啲係美國嘢，應該好有黑人feel先係，但係我會用自己本身講嘢嘅flow，變咗好似有陣『佬味』，幾得意。」

MastaMic則認為創作時除了引起聽眾共鳴，有時候還需要以自己想說的題材出發，與其一味迎合市場口味，不如透過新歌獨特的題材吸引聽眾。他認為除了語言外，還需要在歌詞上緊貼時代步伐，才能反映本地Hip Hop作品的特色：「最基本當然係要廣東話，但係都要隨住時代改變，識得用slang（俚語）。其實香港都有我哋嘅俗語，呢啲都好重要，開始喺文字上攞共鳴。例如依家唔會叫人『老餅』，『老鬼』都仲有可能。或者稱號人哋女朋友，以前先會用『你條菜』，依家係講『你條女』，呢啲就係年代唔同嘅分別。唔確定係咪可以話係潮流，但係確實需要時代變遷。」

MastaMic認為只看歌詞上的用字，就知道對方在創作時是否跟上潮流步伐。（周倪瑩攝）

要進步不能再想當年

這也是今次MastaMic願意與不同Rapper合作的原因，他坦言過去甚少與其他Hip Hop界的人士交流，但最近希望聽著不同人的想法，從中取得新的創作靈感或方向：「Hip Hop又好，語言又好，我哋都唔可以墨守成規。我好怕人叫我OG（指Hip Hop界元老級人物），呢個稱號係冇意義，特別Hip Hop係年輕人嘅遊戲，我喺佢哋嘅音樂身上學習，原來啲歌係可以咁做，自己都可以吸收到。唔可以再『想當年乜乜乜』，『想當年』係冇X用，文化係往前，特別係Hip Hop。」

MastaMic非常討厭「想當年」。（周倪瑩攝）

撇除主流頒獎禮陋習提高認受性

明年2月，香港將迎接首個以Hip Hop和R&B作品專屬的頒獎典禮《Whats Good Music Awards》，由殿堂Hip Hop組合廿四味成員Phat Chan及JBS一同創辦。新頒獎禮的誕生，在Fergus眼中絕對是好事：「有好多人你永遠睇佢唔到，或者好多人聽歌，但係唔會睇MV，其實每一部份都有唔同人負責，都放咗好多佢哋嘅想法。同埋雖然係大型，但係如果係由我哋呢一代自己搞，可能都只係喺工廈得自己人知，只係得大粒嘢搞先會有能力做到大家都睇到，呢啲嘢一定係愈大愈好，如果唔係就會冇乜吸引力。」

明年舉行的一個以Hip Hop及R&B專屬的音樂頒獎典禮，在Rapper眼中是一個希望。（周倪瑩攝）

而在MastaMic眼中，他看到第一屆舉行前夕已經引起極大迴響，直言是一件好事。他期待往後能更進一步，避免現時主流頒獎禮的部份陋習，真正建構一個公平、公開、具認受性的頒獎禮制度：「例如外國嘅Emmy（艾美獎）、Grammy Awards（格林美獎），所有呢啲認受性高嘅頒獎典禮都會有一大班嘅評審團，作為不同獎項嘅音樂評審。當然有一兩個獎屬於樂迷投票係好嘅，作為表達佢哋意願嘅平台，音樂本來係一項專業嚟，但係一個音樂頒獎典禮只係做投票，就有可能令本身嘅專業性減低咗。當然仲係第一屆，好多嘢都需要時間推進，所以希望嘅都係盡力做好第一屆先，之後再令認受性提高，甚至成為東南亞其中一個重要嘅Hip Hop界頒獎典禮，我會覺得更加理想。」