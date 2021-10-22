關心妍兩年前製作單曲面世　MV與小朋友做對手戲：出平時氹女絕招

關心妍（Jade）今日（22/10）正式推出「療癒三部曲」最後一首歌《原諒的力量》，並透露新碟《Emergence》將於2021年年底推出，屆時除了《腍》、《愛的告別式》及《原諒的力量》外，更會收錄從未派台的《那些傷我也有過》。今次專輯以「療癒」為主題，Jade認為這個字非常有意思：「這個字意思是『從困境中走出來』，可能平時比較少用，但幾貼近專輯概念。我相信，音樂有治癒人心的力量。」Jade 透露整張專輯造型跟「療癒的步驟」一樣，以逐步走出黑暗為概念，而碟名更隱藏明年出道20周年玄機「19+1」。

《原諒的力量》記錄Jade與父親的真實故事。

新歌推出前夕，填詞人黃偉文（Wyman）再談起創作這首歌的背景，又以「多磨」來形容新歌面世。《原諒的力量》記錄的是Jade和「逃跑的父親」臨離別前，對方處於彌留狀態的真實故事。他稱本來Jade只打算推出一首歌，後來才慢慢發展成三部曲：「2018年春天寫好的歌詞，花了超過一年時間在錄音上精益求精，翌年終於有個大家都滿意的 mixing時，我忽然又對人生有了不同的體悟，覺得『原諒』原來並不是仼何時候都適用，更不是所有愚昧好人怨恨情緒的便利出口，於是大膽建議關心妍，能不能把這首得來不易的好作品hold一下，等待更好的時機才出場，所以她為了尊重我作為詞人的感受，回應了我要求，特地另外再製作兩首單曲，把本來的第一（甚至可能是唯一）主打，放到擴展成一套三部曲的壓軸位置。」

Wyman指《原諒的力量》在兩年前已經製作好，但在自己提出建議後，Jade決定再用兩首歌豐富療癒過程。

至於「療癒三部曲」一系列有故事連貫性的MV也來到了最後一章，《原諒的力量》以放下怨恨作故事總結。拍攝當日是Jade首次與前兩個MV的女主角碰面，講起第一次見面的時候，Jade說：「感覺好特別，似見到一個識咗好耐嘅朋友，但又有種好無奈嘅感覺。」而拍攝《原諒的力量》MV當日，最令Jade難忘的是與小朋友的對手戲：「小朋友比較慢熱，要拍到同佢好close就一定要得到佢嘅信任，我就出平時氹女嘅絕招，扮小朋友聲同佢傾偈，結果就同佢friend咗，拍攝好順利。」

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拍攝唱片封面方面，攝影師在影樓用鮮花及沙泥搭建一座小山丘，前方還有一個小水池，配合昏暗的燈光，像置身於黑夜中的孤島。Jade直言：「很喜歡攝影師這個設計，與我新專輯的整體構思互相呼應，因為當你走不出感情的傷痛，猶如置身在孤島上。雖然影出來好像很輕鬆，但拍攝期間我一點都不好受，要應攝影師的要求做出一些扭動身體的動作，感覺像做瑜伽；之後另一輯相我要向前彎腰、雙手撐在一個透明水盆上，少一點腰力也招架不來。」