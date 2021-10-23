石山街開騷大玩Silent Disco　楊彤：淨係聽到男人嘅歡呼聲

最新音樂直播節目《Good Vibe》，早前由Gin Lee（李幸倪）與炎明熹（Gigi）聯手舉行線上演唱會揭開序幕。節目第二擊則邀得石山街做主角，在剛過去的星期一（18/10），這隊樂壇新人組合在西九龍留白Livehouse舉行《石山派對》，並以Silent Disco形式進行。

今次石山街的音樂會以Slient Disco形式進行，相當新穎。

或許觀眾收看影片或直播時，都未必知道今次演出與其他演唱會的分別。其實形式類似今年4-7月在時代廣場舉行的《廣東歌101》Silent Concert，目的是希望觀眾戴著耳機，聽清楚歌曲中的細節及層次，沉醉在台上的音樂氛圍之中。現場觀眾必須戴上場地安排的耳機，才能聽到台上完整的音樂演出，否則只會聽到現場一片寂靜。

若然身後的觀眾沒有戴上耳機，就不會聽到台上的歌聲。

音樂會分別邀得JNYBeatz和Delta T擔任暖場嘉賓，前者先打頭陣，以節拍強勁的DJ表演跟大家熱身，然後再與後者唱出《你是我的Bae》，JNY笑說：「邀請今日的特別嘉賓『173』！」兩人演出合拍又與觀眾互動，令觀眾完全進入狀態迎接石山街出場。

石山街先唱出3首他們重新改編的歌曲，除了《MAD》外，也有首次演唱的《叮噹》及《夢中人》，務求用中慢板的電子音樂營造出迷幻又馳放的感覺，令觀眾隨隨跟著節奏律動。之後他們邀請今晚另一位嘉賓王嘉儀（Sophy）上台合唱《翩翩 ╳Kiss Me More Remix》，Sophy笑說他們是「石SO街」組合，楊彤亦大讚對方在音樂製作上一絲不苟，今次合作時提供很多建議令編曲更圓滿。然後Sophy唱出自己的作品《雲泥》，觀眾亦非常投入。

歡迎「石SO街」！

接著石山街唱出《幻象》和《暗戀家》，有台下觀眾陶醉得跟著節奏一起跳舞，亦有觀眾戴起《石山派》MV中dancer面具，上面更寫上「我愛石山街」。歌曲與歌曲之間台下歡呼聲不絕，楊彤笑言：「我淨係聽到男人嘅歡呼聲！」Marstn又形容，現場觀眾戴上發光耳機看演出好像重演《石山派》MV中的畫面，最後他們唱出最新作品《石山派》為音樂會劃上圓滿句號。