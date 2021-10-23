杜自持憶為劉德華監製《再會了》　曾被質疑：公司覺得我只係新人

現年59歲的音樂大師杜自持將於11月擔任音樂總監，領導杜麗莎、陳潔靈、倫永亮等一眾殿堂級歌手於紅館舉行《Uncle Ray榮休盛典演唱會》，向這位今年決定榮休的96歲「樂壇敎父」致敬。師承顧嘉煇的他接受《1圈圈 星光背後》訪問，當中也披露了入行39年來與不少巨星合作點滴。

杜自持在訪問中談到與劉德華、林憶蓮等天王巨星合作的故事。

曾創作劉德華《愛不完》、王菲《Kisses In The Wind》、林憶蓮《都巿心》等的杜自持作曲作品不算多，但他曾一年編曲過百首作品，他說：「我承認作曲唔係太到家，成日都冇靈感，但係編曲就唔同，最快幾個鐘就編到。」他續指編曲有時候能挽回旋律本來的缺憾：「其實有時編曲重要過作曲，我編過一啲歌嘅Melody，兩個字：垃圾！點樣令佢變做唔係垃圾？就要靠編曲。」

杜自持認為自己編曲能力比作曲能力優勝。（影片截圖）

監製《再會了》獲劉德華護航

九十年代，杜自持與劉德華合作無間，二人自1987年由譚詠麟作曲的《下雨晚上》，當時杜自持負責編曲，其後他不但跟隨華仔一起到美、加走埠，更獲對方邀請監製唱片。杜自持記得第一張與華仔合作的，就是他轉到寶藝星的《再會了》，背後原來有段故事：「做完嗰十首歌後，唱片公司有啲擔心、懷疑，話驚啲歌唔夠強。我就話：『我覺得好好，唔會再搞，你要再搞就搵第二個！』（華仔都話你要企硬？）其實華仔同我同一陣線，可能唱片公司會覺得我仲係新人，結果答案已經有歷史證明。」

如果沒有華仔支持，《再會了》專輯的感覺或許會變得不一樣。 (資料圖片)

見證林憶蓮急速成長

至於天后級的林憶蓮，杜自持於1987年《灰色》專輯已開始合作，他指憶蓮唱歌講究編曲及樂器大細聲起伏，從而掌握旋律帶來的感覺，在二人的音樂口味相近下，杜自持也能清楚憶蓮的要求：「我有辦法捉到佢想要咩，譬如佢想要某啲rhythm，佢講唔到出嚟，但係我都會估到。其實嗰時好少人唱R&B，但係她超鍾意，咁啱我又超鍾意R&B，我一畀嗰個rhythm，佢就話：『係啦！Andrew，就係呢一種！』」直至89年《都市觸覺 Part II 逃離鋼筋森林》專輯，杜自持見證林憶蓮進步神速：「嗰陣揀咗一首蘇聯女歌手Basia嘅歌改編成《逃離鋼筋森林》，首歌其實超難唱，但係佢掌握得好好，佢嘅唱功又到咗一個新頂峰，我認為當時冇其他女歌手可以唱到呢首歌。」

憶蓮和杜自持都非常喜愛R&B曲風，二人一拍即合。（視覺中國）

重談甄妮不復出原因

至於出名惡及霸道、已於2013年告別樂壇的巨肺殿堂級歌手甄妮，杜自持曾與她合作三個演唱會，談及與甄妮合作，杜自持直言：「你真係唔好焫着甄妮，佢惡起上嚟唔係人咁品，唔啱就會鬧！我哋嘅相處方式好得意，事關我又係臭脾氣，但係我哋好多次鬧完交又攬頭攬頸，冇隔夜仇。最近我去美國探佢，因為佢囡囡Melody讀完書已經喺當地工作。我哋食飯嗰陣問佢點解唔出返嚟唱歌，太嘥啦！佢就話，首先佢講過退休，二來佢驚衰收尾。佢係擔心自己把聲同形象唔夠以前咁好，但係我見佢嗰陣，身形都沒乜點變。」