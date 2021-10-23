專訪｜Robynn葉晴晴對樂壇生態感吸引：依家冇分主流獨立，冇規矩

不經不覺，Robynn（葉晴晴）投身獨立歌手行列已有一年，單飛後推出三首英文歌，期間更多了媽媽這個身份，去年10月就迎接新成員「小糯米」誕生。她承認在離開唱片公司後，自己都有擔心過成為媽媽歌手後的轉變，又直言一年內的轉變可說是顛覆自己的世界：「自己要堅強啲，急速成長，開始要識衡量唔同嘅事情，有啲乜係值得做，有啲嘢反而不如攞返嗰啲時間陪個女。」

本來要在獨立音樂圈中發展已經不簡單，加上媽媽這個身份，Robynn坦言自己曾經萌生退意：「我成日都會問自己，生完之後會唔會真係唔再做，將佢變成一個美好回憶呢？但係喺呢一段所謂產假期間，我發覺如果自己離開咗創作音樂呢條路，我會好唔開心，發覺無論嗰件事有幾艱難都好，所有嘢都係由自己拼湊、計劃，最終嘅決定權喺自己度，到最後會覺得一切都值得。」休息大半年後，Robynn選擇以廣東歌作為回歸之作，繼續追尋自己的音樂夢。

撰文：劉傳謙

攝影：葉兆康



今年Robynn回歸廣東歌樂壇，猶如新歌歌詞一樣：「療傷之後，如新手獨鬥。」（葉志明攝）

用新歌自勉：仲有好多嘢放唔低

「我仲有好多嘢放唔低，經營咗9年嘅音樂路，如果我貿貿然離開咗，我會覺得嗰個人唔係我。」臨近女兒出世，Robynn就錄好《尚有一堆理由顯出我優秀》，她害怕身為人母後，自己的時間會變得不受控制，慶幸在坐月期間透過作品不斷提醒自己要堅持音樂夢。在女兒斷奶後，Robynn也開始加緊步伐籌備MV拍攝、宣傳，決定以短髮形象重新出發。再談到歌曲的創作理念時，原來也與最初與環球約滿離巢的決定有關：「寫呢首歌嘅時候我未發覺自己有咗，但係嗰陣就嚟離開唱片公司，我抱住一個情緒係，好多方面都就嚟要有新開始；而喺度點填詞嘅時候就知自己有咗，但係嗰陣我仲想繼續衝，未有生完出嚟嘅預感。確實係個肚愈嚟愈大，我就感受到世界真係會變得好唔同，不過算啦，都係錄咗先。」

Robynn在懷孕期間已經錄好新歌。（Robynn Instagram圖片）

在懷孕期間錄音，Robynn認為自己在心理上的轉變最大，覺得自己在過去過於着重技術、操練，覺得過去努力是因為自卑，要將勤補拙。不過在今次錄音上，她重拾了不少自信：「我冇用到之前練歌嘅概念，反而唱到唔一樣嘅色彩，可能係因為佗住BB而令荷爾蒙變咗，或者其他原因都好，我確實係變得感性咗，而呢啲感性係我可以攞嚟用。可能係我之前諗多咗，依家放鬆咗，就做到一啲之前反而做唔到嘅嘢。有時啲嘢唔需要死逼爛逼，自然流露出嚟嘅嘢已經好足夠，仲可能嚟得更加真摯。」

懷孕期間已經沒有多餘力氣再想其他事情，意外令Robynn在感情運用上有更深體會。（葉兆康攝）

丈夫鼓勵下決心堅持

現在Robynn除了音樂事業，還需要兼顧家庭，照顧女兒。她直言過去從未想過自己做得到，過去一年也曾經萌生退意，最後在丈夫支持下決定繼續追夢：「就算我唔相信自己得，佢都好支持我繼續做音樂。我都有啲時候會諗，不如算啦，咁辛苦為乜呢？但係佢同我講『你知道自己最想做咩，肯定你一定唔會離開音樂。』佢好鼓勵我繼續行，我都好開心人生之中有呢個夥伴。」

儘管Robynn口中說著想放棄，但丈夫非常明白她心中所想的事，非常清楚她最愛的一定是音樂。（Robynn Instagram圖片）

然而，Robynn認為自己在克服難關的過程中，或多或少都會感到孤獨：「原來我呢一代係冇乜唱作人媽媽，所以對我嚟講，就好似係得自己行緊，偶爾我都會崩潰，點解好似咁少人好似我咁？好似冇乜人可以喺身邊，然後明我苦惱緊咩，所以好多嘢要學習、跨過，真係得自己先知。不過我係有信心嘅，做咗呢首歌，見返咁多歌迷，全部都好喜歡呢首歌，好鼓勵我。雖然係好少人行呢條路，但係我都想繼續行落去。」

Robynn發覺圈內確實很少創作人媽媽，很多事情都要自己學習、克服。（葉兆康攝）

雖然歌曲從自己感受出發，但在創作MV故事時，Robynn希望拍出來的與自己的真實體會無關：「我覺得佢係應該可以套用喺唔同人身上，唔同嘅角色都可以應用喺呢份歌詞。佢只係一個簡單嘅分手故事，但係講緊嘅係心態上要點做，當有一件事發生咗，你需要重新開始嘅時候，你應該用咩態度繼續向前行？你有幾主動去改變自己嘅心態，令自己可以有一個新開始？」

Robynn非常感謝Giann擔任MV女主角。（MV截圖）

小清新象徵毫無包袱

相比過去一年的三首英文歌以日記形式記下自己的感受，這次回歸廣東歌市場，Robynn新歌帶點勉勵、同行的感覺，不過她認為最大改變只是人生得來的歷練，而過去Robynn & Kendy時期的小清新風格，她認為是代表着初出道時毫無包袱的狀態：「之前唱《翻牆》或者其他勵志歌，當你自己仲係好新，音樂路上未有咁多波折嘅時候，其實嗰陣係冇包袱，好開心咁唱，唔係要特登營造一股小清新，骨子就係咁傻豬豬。我都會聽得出嗰啲分別，經歷過一啲事，成長過，寫出嚟、唱出嚟嘅嘢係會有另一個味道。音樂就係咁得意，好似記錄緊你嘅人生階段。」

從前的小清新風格，Robynn認為只是代表當時尚未遇到太多波折的Robynn和Kendy，並非刻意營造。（Kendy Suen Facebook圖片）

最愛樂壇不再有規矩

與許廷鏗、謝安琪和昔日戰友Kendy（孫曉賢）一樣，Robynn也是近年離開大型唱片公司，加入獨立歌手行列的其中一員。除了調整心態，Robynn也深深被現時樂壇生態吸引，決定要放手一搏：「依家冇分主流、獨立啦，最正嘅位係過去嘅規矩好似慢慢拆緊落嚟。冇規矩㗎啦，好多嘢都變緊，邊個話一定要有公司？邊個話你一定要有幾瘦、幾靚？邊個話要有監製幫你做？我覺得依家好玩咗，好鼓舞。」

現時樂壇的生態，也是吸引Robynn的其中一個地方。（葉兆康攝）

Robynn也有留意新生代歌手的作品，認為現時聽眾接受能力更大：「過去有一段時間我係活喺自己嘅山窿，最近真係留意多咗，睇多咗依家發生緊咩事。例如我前公司嘅Jace（陳凱詠），我好戥佢開心，覺得佢帶到一啲好fresh嘅嘢畀大家。又例如Gareth.T（湯令山），我好鍾意佢嘅音樂，香港都有呢類型嘅音樂真係好正。最近都有睇『試當真』《係咁先啦》，我老公超鍾意睇佢哋啲片，喺度狂笑。我覺得好開心，真係熱鬧咗好多，好好多。」

盼做個親力親為媽媽

問到未來音樂大計，Robynn希望今年能再推出一首歌，目前也已經籌備明年的創作方向，不過她直言現階段已經不會為任何計劃設定一個限期：「我覺得自己生完之後恢復得慢，好多嘢我都唔會設定一個死線畀自己，始終我係好想自己親力親為嘅媽媽，我想盡量搵到嗰個平衡，不過今年真係會好想可以出多一首歌。」