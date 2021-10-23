我是現場︱孖張天賦攬完再拖手仔　洪嘉豪唱《主角光環》喊唔停

張天賦（MC）與洪嘉豪（Kaho）的《我是現場003》今晚（23/10）在旺角麥花臣場館舉行，兩位甫出場大唱《半天空檔》、《Loser》、《表情符號》。Kaho表示昨晚完騷後、覺得歌單可以稍微有點不同，與MC討論後選擇了合唱周杰倫的《安靜》、陳凱詠的《隔離》、陳奕迅《歲月如歌》。

MC獻唱大熱作品《Loser》。（鄺鈺瑩攝）

Kaho準備唱《主角光環》時，笑言大家都知昨晚發生什麼事，又話自己已輸賭五百元，所以雖然有朋友以一千元打賭他今天會再喊，他亦拒絕此賭盤。其後Kaho講到缺乏信心導致工作表現不佳時，感覺自己存在十分渺小時，已不停哽咽，到唱《主角光環》時一度喊到唱不下去，全場即報以掌聲鼓勵。

Kaho獻唱《主角光環》時一度喊到唱不下去。（鄺鈺瑩攝）

MC再次出場時，提到與Kaho認識7年 ，曾一齊捱窮，昨天看到他喊之後感到十分心痛，因為覺得他又靚仔又識作曲，冇理由唔紅，昨晚完騷後亦有短訊鼓勵對方。「我識嘅佢冇咁脆弱，佢咩都會撐。」Kaho聞言後即表示「因為撐唔落去」，Kaho又指自己十分欣賞MC喜歡在每一首作品中尋找突破的精神，並希望他能一直保持這種心態，二人在台上情深抱抱作鼓勵。

演唱會尾聲時，Kaho表示與MC被組成「賦豪CP」，並宣布分手，但只要有任何品牌找他們工作，都能隨時復合，二人隨後唱出《勞斯萊斯》時又拖手又情深對望，再次引起全場哄動，當唱至《窮小子》尾聲時，MC一度感觸落淚。

到Encore環節時，Kaho與MC提議觀眾可點歌，有人大叫《凡星》時，二人即興拉陳蕾到台上，並笑指「$580有埋陳蕾」，三人隨即唱出《凡星》。