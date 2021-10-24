胡鴻鈞出道9年首奪商台冠軍歌感滿足：未必是一件值得驕傲的事

胡鴻鈞（Hubert）臨近11月演唱會收到好消息，今年與音樂人蘇道哲合作無間的他，早前的《心跳移植》和《整親》挑戰新曲風，帶給樂迷耳目一新的感覺，後者更打破宿命，成為「903專業推介」亞軍歌。今個星期Hubert的《今天不營業》更登上榜首，令Hubert贏得出道9年以來首支商台冠軍歌，加上今個星期歌曲在TVB「勁歌金榜」同樣登頂，令作品同時成為出道以來首支四台冠軍歌。

胡鴻鈞大膽用中學生創作 新歌風格穩中求變：唔會係完全格格不入

今個星期Hubert力壓林欣彤《鐵樹》和Anson Lo《Megahit》等作品，贏得入行9年以來首支903冠軍歌。（網上圖片）

Hubert在社交平台分享好消息，森美、JW（王灝兒）、連詩雅、王君馨、洪永城、王梓軒都有留言祝賀。他感謝商台對歌曲的肯定，及所有DJ的鼓勵和喜愛，又指開心過後需要收拾心情，繼續努力，又感性地說這首冠軍歌令他感到滿足：「作為一個出道了9年才能在一個電台流行歌曲榜上得到該榜的第一首冠軍歌，這未必是一件值得驕傲的事。但對於一個出道了9年慢慢學會透過每天的學習和經歷一步一步脫離安舒圈，趁勇氣還未耗盡前做自己想做的事和不斷探索的歌手來說，這第一首的冠軍歌為我帶來難以形容的滿足感。」

與許廷鏗周柏豪睇齊

翻查資料，過去只有兩位歌手在為星夢或星煥效力期間，曾經有單曲贏得「903專業推介」冠軍歌，當中全部都是非劇集歌曲。其中一位是周柏豪，他在2017年加入星夢，翌年推出的《老少平安》和《男人背後》，及上年派台的《劫後餘生》都先後成為四台冠軍歌。另一位是2017年離開星夢的許廷鏗（Alfred），連同2016年的四台冠軍歌《我的志願》在內，Alfred在星夢時代總共有4首903冠軍歌，包括《出走》、《青春頌》（雙周冠軍）和《阿樂》。這次Hubert贏得冠軍歌，成績與Alfred和柏豪睇齊，不過目前尚未有女歌手能衝破這個「商台力牆」，未知炎明熹（Gigi）會否憑《真話的清高》成為第一人？