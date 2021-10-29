姚焯菲原來跟佢學唱歌！　李昊嘉讚愛徒醒目：最難得係佢冇懶音

繼炎明熹（Gigi）後，另一位《聲夢傳奇》的人氣學員姚焯菲（Chantel）今日（29/10）推出新歌《原來談戀愛是這麼一回事》，正式加入樂壇。在比賽中，Chantel的進步幅度在眾多參賽者中最為顯著，其歌唱老師李昊嘉（Sharon）可說是幕後功臣。



Sharon擔任Chantel歌唱老師，親眼見證愛徒從比賽初期至今有顯著進步。（李昊嘉Instagram圖片）

參加《星光》已被讚靚聲

Sharon是第一屆《亞洲星光大道》參賽者，最後總成績排第7，及後也有參加「ShowOff歌聲對戰」，與吳林峰、力臻、曾比特等決一高下，並贏得其中一首歌曲《曾經如此在意》的主唱位置。師承著名歌唱老師Christine Samson的她，當時已經被稱為「靚聲女王」，而同屆的參賽者陳蕾、戴鎧霖（JD）和譚杏藍，在比賽後都曾經跟隨Sharon學唱歌。在現今活躍樂壇的歌手中，包括ToNick主音恆仔（趙善恆）、小塵埃成員Pollie（湯凱婷）、曾若華（JUDE）、張蔓姿和「小薯茄」成員麗英等，都曾經跟隨Sharon學唱歌。除了擔任歌唱老師外，她也是無伴奏合唱組合VSing女高音，最近也擔任《陳蕾沙門演唱會》和音。

Sharon是第一屆《亞洲星光大道》參賽者，與羅力威、陳蕾、亢帥克、譚杏藍等人同屆。（視覺中國）

「最難得係佢冇懶音」

Sharon第一次與Chantel見面是在上年9月，她接受《01眾樂迷》訪問時指，當時Chantel爸爸眼見自己女兒完全沒有唱歌經驗，於是透過電郵邀請Sharon教唱歌。她記得第一次聽到Chantel唱歌時，雖然尚有很大進步空間，但也從對方身上看到不少潛力：「第一次Chantel唱歌嗰時覺得佢把聲好特別，同埋因為佢主要用英文溝通，所以覺得佢咬中文字就更特別，而且最難得係佢冇懶音。但技巧係佢當下最需要進步嘅東西，上第一堂嘅時候，其實佢嘅音域唔算好闊，所以呢樣嘢係最需要時間去訓練。」Sharon認為這位愛徒的吸收能力強，很多細節只需稍作提點就明白，但當中也花了不少時間練習。

Sharon第一次聽Chantel唱歌時，發覺對方完全沒有懶音，其實咬字準確這一點，並非所有歌手都做得到！（姚焯菲Instagram圖片）

靠後天努力成就「國民初戀」

Sharon也強調，Chantel之所以有明顯進步，最大原因還是在於願意付出時間，勤力練歌：「我覺得唱歌四成講天份，六成講你有幾勤力，而正正Chantel係靠自己嘅努力，先會喺短時間內有好明顯嘅進步。」經過《聲夢》的磨練，Sharon喜見愛徒開始在設計唱法上有自己的見解：「Chantel比起最初嘅時候更加清楚自己把聲嘅特質，有一個好聽嘅range（音域），對於處理歌曲感情上開始有自己嘅主見，呢樣係我最開心見到嘅。」

從比賽陷入淘汰邊緣，到總決賽飲恨得亞軍，再到今日成功爭取出道機會，這些都是Chantel努力練習的成果。（資料圖片）

從唱歌過程吸收教學經驗

要同時兼顧組合、教學及和音工作並不容易，不過Sharon認為這些經驗都是十分重要：「唱歌老師必須自己都要唱歌，或者接觸唔同類型關於唱歌嘅野，例如和音或者a cappella，先可以豐富自己嘅知識，可以幫助到我教學生，更加全面。通常我都會教晒學生，夜晚8點、9點先開始練和音或者a cappella，keep住重覆，係會精神上較攰，但好充實。」除了教授技巧外，Sharon也會照顧學生在唱歌時遇到的心理問題，透過適當的指導與安撫，從而令師生關係變得更親密。

Sharon也是無伴奏合唱組合VSing成員。（資料圖片）