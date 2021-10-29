黃偉文分享《獎門人》歌詞手稿　感激TVB：得人恩典值得千年記

填詞人黃偉文（Wyman）繼續透過「Y手稿」，在社交平台分享創作點滴，他在今日凌晨上載一份名為《嘩！》的歌詞手稿，正是大家耳熟能詳的《超級無敵獎門人》主題曲。他直言：「就咁一個嘩字加個驚嘆號做歌名當年嚟講都算大膽兼黐綫。」就連林二汶也不禁留言：「才華洋溢到哩（呢）個地步！」

當時Wyman初出茅廬，就得到為這個TVB經典綜藝主題曲填詞的機會，他也不忘感激當時TVB給予自己機會：「我還是很感激當時TVB某個我不知道是誰的人給我機會（呢度唔係姑諱其名係真係唔知），初入行當填詞人的我很需要這種曝光，雖然其實也不是說我當時的我有挑選工作的資格哈哈，事實上也沒有多少人留意到我這個創作哈哈哈，但得人恩典還是值得千年記的。」

Wyman感激TVB給予機會。（視覺中國）

副歌歌詞成《獎門人》換主題曲主因

Wyman又指這首並非自己最自豪的作品，但副歌部份至今仍念念不忘：「我至今還是很喜歡『俾獎金／數百萬當係碎銀／俾奬品／厚禮是燈燈燈櫈』這兩句（還有連續三個『俾獎X』的句式），有生之年自己都應該比較難遇到這種『啱啱好』的旋律去超越自己了吧？」

曾志偉早前接受專訪時也談起《獎門人》換主題曲的原因。（葉志明攝）

不過這句歌詞，也是曾志偉決定要換主題曲的一個原因，他早前接受《香港01》專訪時解釋：「我做完第一集之後，發覺出街好多家長拖咗個四、五歲小朋友，唱住歌畀獎門人聽，『數百萬當係碎銀』，好開心。嗰時我發覺，點會數百萬當係碎銀？我點會教啲細蚊仔講呢啲嘢？唔得！我發覺我自己有問題，第二年我就改咗隻歌『I love you & You love me每個禮拜一次 我愛你』，小朋友應該唱呢啲歌架嘛。呢啲就係我哋做節目之餘，我哋要關心，節目變咗老少咸宜，家長就會放心小朋友去睇，因為佢知道我哋係發放正能量畀啲小朋友，佢唔會喺節目學壞。」而志偉口中的所說的新歌詞，就是出自《天下無敵獎門人》主題曲《天下無敵我愛你》。