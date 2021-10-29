陳蕾演唱會｜邀岑寧兒做嘉賓全場High爆　安哥驚喜唱《WARRIOR》

唱作歌手陳蕾昨晚（28/10）於麥花臣場館展開加盟華納後首個大型個唱《陳蕾沙門演唱會 2021》，門票開賣後迅即爆滿，兩度加場一票難求。樂迷期待已久，一早進場購買紀念品及進場等待觀看。昨晚演唱會在晚上8時半開場，陳蕾披著鮮紅色斗篷出場演唱新歌《沙門》，立即歡呼聲四起。然後她一連唱出多首作品，包括《旁觀有罪》、《慌》、《妖治時代》等，觀眾隨著音樂紛紛站起來又跳又跟著唱。陳蕾開腔跟現場觀眾打招呼，鼓勵大家就算經歷紛亂，迷失的時候也要記得回家，隨即唱出《當我迷失時聽著的歌》及《你快樂嗎？》。

陳蕾昨日展開一連四場《陳蕾沙門演唱會》。

音樂人黑鬼出場演奏多種民族樂器

隨後陳蕾換上一身銀白色長裙紅手套出場，讓人耳目一新，演唱《不想回家》、國語歌《塔羅牌》、《荒島之幻象》。當唱到《娑婆》時，前奏由獨立音樂人黑鬼（劉俊豪）吹奏著Didgeridoo（澳洲吹管）配合喉唱，然後緊接澎拜的主歌，聽覺視覺都非常型格。跟著是一段黑鬼的個人表演環節，他帶來不同的民族樂器如Handpan（手碟）、中國笛子、刮瓜及民族敲擊樂，加上背景的流水聲效，全場馬上進入療癒的氛圍，彷彿身置森林進行淨化般。其後陳蕾再度出場深情演唱鋼琴獨奏版《我想和你好好的》和結他獨奏版《Tracey》，現場氣氛高漲。

民族樂器演奏家黑鬼。

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與岑寧兒教觀眾按化痰穴

演唱會來到中段，嘉賓及摯友Yoyo岑寧兒出場演唱《風的形狀》，然後二人合唱陳蕾寫給Yoyo的新歌《勿念》。正當現場氣氛極度高漲時，陳蕾更唱出早前的大熱作品《凡星》及《熒光》，全場亮起手機燈製造了一片燈海，場面感動，唱畢陳蕾返回後台之際，全場更大喊安哥及「陳蕾世一」。萬眾期待之下，陳蕾再次出場表演今年的得意之作《屈機》，身為錦田車隊成員之一的Yoyo亦再度出場一起合唱。唱畢二人開始跟觀眾對話，期間陳蕾謂受到Yoyo啟發，大家互相交換護聲心得，Yoyo提醒豹哥一定要有充足睡眠以便聲帶休息。然後就在演唱會首場當日早上，陳蕾將一條有關化痰穴的影片傳給Yoyo，更隨即除下外套教現場觀眾按位於鎖骨中間的化痰穴，引起全場觀眾尖叫大笑。

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然後在介紹樂隊期間，有些追隨陳蕾多年的樂迷認出今次負責和音的Sharon就是當年亞洲星光大道的一位參賽者李昊嘉。陳蕾笑說：「現在Sharon是自己的唱歌老師，開始會覺得大家相熟，或者會有優惠，後來上堂後發覺Sharon是一位非常專業的唱歌老師。就在我今年聲帶不舒服又要準備演唱會時，教我的技巧幫到了很多。」

今晚擔任和音的Sharon（左二）是陳蕾的歌唱老師。

遺憾家人因疫情未能到場觀賞

陳蕾在安哥部份身穿的服裝來自演唱會冠名贊助商American Eagle，品牌特別找設計師Eric運用Pre-loved牛仔褲，為豹哥度身訂造獨一無二的安哥服出場。適逢首場這天就是樂隊領班Mike Orange的生日，陳蕾唱出了《今天你生日》來祝賀他。繼而更翻唱MIRROR的《Warrior》及動畫鬼滅之刃劇場版主題曲《炎》，令全場氣氛更加推高。

演唱會贊助特別為陳蕾設計獨一無二的安哥服。

在演唱會尾聲，陳蕾謂今次演唱會唯一的遺憾，就是因為疫情關係，家人不能到來觀看，但她深信《相信一切是最好的安排》，然後在唱畢最後一首歌曲《娛樂人生》後，陳蕾帶着樂隊跟四周的觀眾致謝離場。怎料全場觀眾均留下大叫encore，良久不肯散去。豹哥於是再次現身，以結他伴奏下為大家再唱出《凡星》滿足熱情的觀眾，完滿結束首場沙門演唱會。完場後仍有大批樂迷紛紛湧去購買演唱會官方紀念品和第一天發售新推出的個人專輯《Honesty》。