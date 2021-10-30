姚焯菲化身人魚公主拍新歌MV　以第三身旁觀領悟談戀愛現實

姚焯菲（Chantel）今日（29/10）推出新歌《原來談戀愛是這麼一回事》，由Cousin Fung包辦曲、編、監，並邀得陳耀森填詞，道出各種談戀愛需要學懂的事，打破少女情竇初開時對戀愛的幻想。而在今日推出的MV，Chantel則以第三身出發，見證一對戀人從熱戀到分開的經歷，從別人經歷學懂如何看待一段戀情。

Chantel在新歌《原來談戀愛是這麼一回事》的MV中，雖然沒有愛情線，但在故事中就扮演一個非常重要的角色。（MV截圖）

很多觀眾談起Chantel，都依然忘不了「國民初戀」的形象，一如成名翻唱作品《戀愛預告》內的女生，對戀愛依然充滿幻想和期待。新歌談的是初戀以後的領悟，但Chantel在MV中就化身人魚公主，在現實生活中作為一對戀人的定情信物。MV中Chantel時而載歌載舞，時而變得一臉擔憂，其實也是與女主角（許月湘飾）在一段戀愛關係的狀態有關。在歌曲後段，Chantel身後就出現這一對情侶的剪影，更能清楚交代Chantel與情侶的關係。

MV在Chantel以外的鏡頭都用特效，令畫面變得模糊，更像是Chantel在魚缸內的視角。（MV截圖）

在佈置Chantel唱歌鏡頭的背景上，製作組也花了不少心思，例如魚缸內佈滿各種植物，Chantel附近就出現不同種類的植物；當女主角餵魚糧時，鏡頭上就開始有金粉慢慢灑在Chantel身上。因此，當女主角最後為忘記舊愛而放生這條魚時，Chantel就置身於大海之中。由對愛情充滿幻想，到開始認清一段戀愛的現實，其實如Chantel一般從旁觀察也能深深體會，不必要真的談一段戀愛才能明白。這首出道作不單成功銜接《戀愛預告》的少女情懷，也能為Chantel確立一個非常鮮明的定位和形象。

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