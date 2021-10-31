ANSONBEAN襯萬聖節度橋排舞一腳踢　神還原《魷魚遊戲》經典場面

創意多多的ANSONBEAN（陳毅燊），因為最近成日發夢玩「魷魚遊戲」，而且愛上Lil Nas X Jack Harlow的新歌《INDUSTRY BABY》 ，他決定趁萬聖節製作自家企劃，一手包辦度橋、排舞、錄歌、租場和道具，大呼過癮。

ANSONBEAN幾個月前翻唱《MANOLO》，拍了一個黑夜狂舞版，大騷舞技，今次他決定玩更大，加入戲劇元素。他穿上《魷魚遊戲》「456｣ 號綠色運動服，被戴上三角、正方和圓形圖案符號面具的紅衣人脅持，他踎在地上舔椪糖。鏡頭一轉在Club大舞場，ANSONBEAN換上型仔黑色西裝與紅衣人勁舞，擁有強勁的他更一度跳到爆鈕，全場嘩然，連他自己都忍不住大笑。

今次自家企劃籌備一個多星期，期間撞正擔任少爺占的Talk Show表演嘉賓，ANSONBEAN坦言時間緊迫好大壓力，但順利完成特別開心：「我好鍾意做跳唱cover（翻唱），最近鍾意咗《INDUSTRY BABY》呢首歌，然後又成日發夢玩『魷魚遊戲』，加上歌詞同個劇嘅故事呼應到，又適逢Halloween，就夾埋一齊玩大佢！」由策劃到每個細節都一腳踢，辛苦但過癮：「今次全部由我策劃，由度橋、搵道具、地方、演員、排舞、錄歌等，籌備咗一個多星期。自己一腳踢自由度好大，但要準備嘅嘢好多，全部自己搞掂，好有成功感。錄音過程學到好多嘢，能提升唱功，好好玩，同做自己嘅歌感覺好唔同。」他感謝排舞師和導演協助：「今次邀請咗Jervin老師排舞，同埋上次喺《CRUSH（on no!) 》跳舞版合作過嘅Louis導演，我哋三個開咗好多次會，有佢哋協助，令成件事昇華。」

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之前企劃以跳舞為主，今次加入劇情，一直希望拍武打片的ANSONBEAN，藉著今次企劃自肥一番：「最有趣拍打交戲，加埋『魷魚遊戲』經典場口，好啱Halloween。下次可能會打得再勁啲，今次比較隨意，下次認真度啲更勁嘅場面，例如打爛晒啲嘢，或者用刀用槍。（今次都有道具槍喎！）唔係我用，我只係被人用槍射殺嗰個！」他表示曾經在「萬聖節」扮鬼修女與同學四處嚇人，今年都會繼續玩，至於造型就賣關子。