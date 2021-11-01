泳兒新歌延續「海洋系列」　受恐怖潛水經歷啟發：㩒唔到個浮水掣

泳兒（Vincy）今日（1/11）推出新歌《沉溺》，作為「海洋系列」的第二章。前作《荊棘海》談及要穿過荊棘往前游，而新歌則提到主角為了愛向下沉。Vincy今次繼續與填詞人周耀輝合作，她表示歌詞源自首次考潛水牌及潛水經歷：「遇到一個小小嘅意外，當我想浮上水面嘅時候，我㩒極救生衣個浮水個掣都㩒唔到，嗰刻我覺得我係會死喺水底。輝哥聽完我呢個故仔後，就將我呢次嘅經歷寫咗喺《沉溺》入面。」

泳兒推出新歌《沉溺》，作為「海洋系列」的第二章。

這次以愛情角度出發，道出愛到可以放棄呼吸、愛到窒息的感覺，Vincy更透露周耀輝填這首歌時，差點填到窒息：「佢係辛苦到填到就嚟想死咁，我第一次聽嘅時候，好似有一種我自己都覺得好似瀕死嘅感覺，好似就嚟唱到要死啦。」

雖然故事以沉溺愛情出發，但靈感其實是來自Vincy考潛水牌的經歷。

MV拍攝繼續找來合作無間的Sheng執導，今次不論故事大綱，還是Vincy的參與度均有別於之前的MV，她說：「之前嘅MV其實我嘅參與度係好多，由頭帶到落尾、又典泥、又歇斯底里咁喊。今次有一大部份係有好好嘅演員幫我去演繹咗個故仔。而故仔裏面，係關於兩個女仔嘅關係，係超越咗友誼、超越咗性別嗰種愛、嗰種沉溺。MV當中亦都有一啲穿越嘅元素。當我沉落去泳池底嘅時候再浮上水嗰一刻，其實我係穿越咗去另外一個世界。」

至於整個拍攝都要浸水，Vincy直言一點也不辛苦，原來她十分喜歡游泳：「我其實係幾鍾意游水，咁我都好耐冇游水啦，哈哈，所以頭先break嘅時候都乘機游咗兩吓，但發現：『咦！好似有啲生疏喎，又有啲唔夠氣喎……』」她更說自己跟「水」有緣：「以往很多MV都同水有關，自己個名又有水啦。拍MV水同典地都試過，未試過喺空中，唔知下個mv會唔會飄浮喺空中？我自己都好期待。」