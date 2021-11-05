馬天佑演唱會｜嘉賓華麗登場變身時裝秀 短片自爆10年前曾整容

時裝指導兼歌手馬天佑（Mayao）今日（5/11）在旺角麥花臣場館舉行《Reinvention 馬天佑 衫·重奏》演唱會，以華麗服飾襯托經典金曲，現場觀眾除了得到口罩、面膜外，更獲贈特別版NFT閃卡。今晚鍾舒漫、何雁詩、吳嘉禧、蕭澤邦、谷德昭等現身支持。

馬天佑大騷完美身型。(陳順禎攝)

一開始Mayao以《超過些》揭開序幕，唱到一半，五位嘉賓趙頌茹、楊張新悅、關心妍、谷祖琳和何家莉先後在觀眾席的小舞台上登場，令現場變成一場時裝秀。在《購物狂》和《川保久齡大戰山本耀司》後，Mayao獨唱一曲《鹿角少年》。及後他說希望透過演唱會重新探索自己，直言兒時家人不喜歡自己聽廣東歌，每次買碟後都要收好。他續指指今晚嘉賓的作品陪著自己長大，因此邀請他們重新演繹。

演唱會入面馬天佑拍片表示自己曾經整容。(陳順禎攝)

及後趙頌茹和何嘉莉以復古的士高打扮登場，在她們合唱《各有品味》後，楊張新悅就穿上一條華麗綠色長裙登場，引來觀眾尖叫。她與馬天佑合唱重新編曲的《明知故犯》後，再獨唱一首《一不小心》。至於谷祖琳則以日系打扮，再次從觀眾席走上舞台，並跳唱《六壯士》。隨後馬天佑與趙頌茹在觀眾席中間的小舞台開起迷你四面台，先後跳唱《倒數三秒》及《唔該行開》，為一眾購買平價票的觀眾謀福利。而他也透過短片自爆因缺乏自信，曾在10年前整容，改造鼻和下巴，但後來看到鏡子，就會想到沒有自信的自己，心裏覺得非常辛苦，於是在3年前決定進行清拆手術。