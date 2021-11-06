鄧小巧Nowhere Boys集體離巢　前老闆馮穎琪：大家嘅需要好唔同

1996年於澳洲讀法律期間為鄭秀文創作《放不低》而一曲成名的馮穎琪（Vicky），除了是著名作曲人、唱作人外，也曾投資過不少音樂平台。當中與謝國維合作的Frenzi Music（音樂份子），近年也栽培出鄧小巧、黎曉陽、樂隊Nowhere Boys、per se等樂壇新血，闖出名堂。

Vicky接受訪問時，首度談及鄧小巧、黎曉陽及Nowhere Boys相繼離巢的原因。

不過在上年，鄧小巧、黎曉陽和Nowhere Boys齊齊約滿離開Frenzi Music，改以獨立音樂人身份發展，Vicky在商台節目《1圈圈 星光背後》訪問中也首度披露了他們去年相繼離巢的因由：「第一，我唔敢講係每個artiste，但係有啲我哋由零開始一齊合作，幾年之後大家嘅需要好唔同，佢哋見都某啲嘢，或者知道自己更需要嘅嘢，都會想用自己嘅方式尋找。同埋依家嘅世界好唔同，他們會覺得有啲嘢係咪自己都可以做到；加埋舊年疫情開始，好多嘢都唔喺掌握之內，影響到大家，包括埋我自己，就算我哋係一齊，我係咪仲可以幫佢哋？呢一點我都好質疑，因為我對每個人都負責任。加上partner謝國維都去咗加拿大生活。所以有咁多因素下，既然大家各有諗法，其實唔只佢哋，我都有我嘅諗法，謝國維都有，所以大家都覺得係好嘅，可能大家都有意慾各自尋找。」Vicky坦言得知他們決定離開後並沒有感到不開心，坦言自己一直以來也有很多想法：「栽培新人只係我人生眾多計劃嘅一部份，唔係我嘅全部。我反而要為呢件事驕傲，佢哋自己覺得仲有能力繼續行落去，係咪我喺嗰個階段嘅任務都做得唔錯呢？」

二十五年來，馮穎琪先劈炮拒當律師，繼而在父母反對下堅持做音樂，即使2001年成為人妻，14年成為人母後也義無反顧，但及至兒子兩歲後被診斷患有自閉症，身兼多重身份的Vicky終於感到沮喪想放棄的一刻：「其實，老公冇反對就代表支持，我一直都係盡力而為，點分配時間喺工作同家庭，對我人生嘅平衡好重要。我係有諗過放棄的階段，是囝囝大概五、六歲嘅時候，醫治咗一段時間，我覺得好攰，為何硬係冇起色？點解冇好大分別？當時我好需要能量照顧屋企人，但最後我發覺最可以畀力量我嘅就是音樂。所以我繼續做音樂，就令我有能力處理其他嘢，我太明白我自己，係冇可能冇做音樂呢回事。」雖然離完全康復尚有一段距離，但Vicky認為現時14歲的兒子情況已有改善。