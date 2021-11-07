黃妍新唱腔演繹年度壓軸作品　受村上春樹名作意象啟發創作

唱作女歌手黃妍（Cath）早前完成個唱後，馬不停蹄製作新歌，最近年度壓軸新作《兩個月亮》正式面世，作為新音樂企劃的頭炮。今次Cath以新唱腔方式演繹新作，MV更由美術指導劉君冬（Dorothy）構想、策劃，特意邀請插畫師伊田媽製作動畫，以超現實風格、黑色電影《neo-noir》的氛圍與用色，畫出有兩個月亮的神秘世界。當中物件與人物都以誇張比例繪畫，同時呈現物事扭曲變異的過程，組成插畫師從歌延伸的異托邦。動畫女主角看似黃妍，又或是一個異世界的黃妍，甚或是她內心隱藏的其中一個面向。

Cath最近推出新歌《兩個月亮》。

Cath解說：「今次是我第2首用animation的MV，第一首是《失憶的魚》，那時候用上學生的作品，但今次是由零做起的MV。」用上動畫代替真人演繹的原因，主要與此曲的啟蒙之源 - 日本𣈱銷作家村上春樹的名作《1Q84》有關。《兩個月亮》是 Cath 拜讀過《1Q84》後，被當中的「兩個月亮」意象吸引，啟發她創作的作品，並聯同她的好拍檔們，包括台灣樂團Vast & Hazy的林易祺，及好友兼填詞人王樂儀聯手製作的心血之作。她續指：「因為歌曲是講兩個月亮的意象和異象，很難用現實的東西去表達，所以我們決定找插畫師幫忙，看對方對這首歌，和我們的概念會想到甚麼畫面，並以畫去表達，逐格去畫，然後再讓畫動起來。」

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談到最愛MV中哪一幕，Cath秒答：「我好喜歡由月亮變成眼睛那一場，因為那個真的是我想講的事，就是當你眼看到的東西，是否真的是全部呢？其實你可能只是看到他的軀殼或表面，但如果你合起眼，可能是另一回事。所以MV中的那位女生，也是先合眼後再開眼，用心感受過後，再看同一件事，才可以看到其靈魂。」Cath在新歌中也作了新嘗試，首先是音樂鮮有由編曲開始構思，再從當中氣氛延伸創作旋律的部分。而黃妍亦以新唱腔演繹，為大家揭開一個通往未知的美好黑夜。而承接這個「黑」的部份，MV也是走暗黑風，最鮮艷的就只有女主角的紅唇，這個新挑戰，叫Cath的歌迷感到耳目一新。