叱咤2021｜Edan衝新人獎隨緣 Lokman明年發力：直接衝男歌手

商台今日（8/11）在昂坪市集，為《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》舉行記招。獲歌迷冒著惡劣天氣守候的男團MIRROR，在記招後接受傳媒訪問，隊長Lokman（楊樂文）直言非常擔心歌迷：「一嚟要佢哋上咁高嘅地方，我都已經有少少擔心，然後再喺（歌迷）組群見到噚日比較大風大雨，就真係好擔心，覺得佢哋好陰功。好彩場地嗰邊開咗一個地方，派咗啲暖水畀佢哋，我就安心少少，但係下次都係太夜、太大風、太大雨，我寧願你哋早少少先嚟。」

MIRROR現身叱咤頒獎禮記招，一眾歌迷迫爆昂坪市集！（陳順禎攝）

問到賽前有預測指MIRROR有望贏組合金獎，AK（江𤒹生）坦言以平常心看待：「我哋做音樂最開頭嘅初衷都唔係為咗呢個數據，獎項方面就真係慢慢嚟，因為我哋做嘅歌都唔係為咗獎項。」被視為新人金獎大熱的Edan（呂爵安），也對獎項順其自然。同樣被列入為今年新人的Lokman直言自己只有半首歌，得獎機會非常低，不過對未來衝擊歌手獎有信心：「等下年唔係新人嘅時候再出多啲solo，直接衝個男歌手返嚟！」此話一出即惹來隊友起哄，紛紛大喊支持。

網上流傳一條有關姜濤打籃球的片段，他承認：「我以前打波係衝動啲，所以到我依家成為一位藝人，之後打波再遇到有質疑衝突，我會做返好啲。」至於Jeremy（李駿傑）被人拍到抽居屋，被問到是否因收入增加而希望轉換居住環境，他說：「好彩啫，多謝大家關心。」MIRROR將在年底出席除夕活動，但要求觀眾必須打齊疫苗，他們都表示理解做法。至於有記者問到是否要把握機會要政府認識MIRROR，Lokman指一切隨緣。