全民造星IV｜193@ERROR冇留意胞妹郭嘉盈表現：都唔好睇嘅！

商台昨日（8/11）在昂坪市集，為《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》舉行記招。ERROR在活動後接受傳媒訪問談起新人獎戰況，在Dee（何啟華）和吳保錡全力支持肥仔（梁業）和193（郭嘉駿）爭獎，而肥仔則支持193下，193卻說自己支持MIRROR成員Edan（呂爵安），又笑說：「我哋都有自知之明，我同肥仔其實都係陪跑。唔好意思，我代咗肥仔答，係我陪跑啫！我覺得肥仔好大機會攞新人金獎，如果唔係佢，應該係造馬。」肥仔雖然今年推出大熱作《Lady Killa》，但他認為自己是陪跑居多：「我從來冇諗過真係會攞獎，（記者：《Lady Killa》都好受歡迎）但係唔夠，一個頒獎禮得一首歌係攞唔到獎。」

ERROR出席叱咤頒獎禮記招。（陳順禎攝）

ViuTV選秀節目《全民造星IV》正在熱播，當中193的妹妹郭嘉盈（3妹）也是參賽者之一。不過193直言自己沒有特別留意：「我睇咗《造星IV》一、兩集，但係阿妹好似好遲先出場，同埋都唔好睇嘅，所以冇乜留意。唔係講緊個節目唔好睇，係我阿妹唔好睇。」至於近日有傳聞指三位「藝人家屬組」將被淘汰，193指自己不便劇透，不過笑言：「我諗阿妹都應該唔算係親屬，因為我都唔係皇親國戚。」被問到比賽後會否想以兄妹檔出合唱歌，193直言期待，又指最近已經有廣告商邀請自己與3妹一起拍攝。他知道妹妹有意在娛樂圈發展，相信她能找到屬於自己的發展方向，即使不在同一間電視台工作也會找到出路。談起早前ERROR與吳君如拍攝廣告，四子都紛紛祝賀君如在中美電影節贏得影后，Dee更說四子將請君如喝紅酒慶祝。

問到妹妹郭嘉盈被淘汰的傳聞，193沒有透露賽果，只笑說妹妹並非親屬。（陳順禎攝）