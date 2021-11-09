許靖韻首奪KKBOX年度風雲歌手　與JUDE合唱為音樂會打頭陣

「第三屆KKBOX香港風雲榜：Still A Live」日前於西九文化區藝術公園迎來首組年度風雲歌手，當中許靖韻（Angela）更首次獲得「KKBOX年度風雲歌手 」。對於首次獲獎，Angela表示十分開心：「突然間發現好耐無喺台到講嘢，有啲緊張。」Angela跟曾若華（JUDE）為整個show打開序幕，甫出場便兩人唱出《零分》及《別為我好》，隨後又與Dear Jane合唱《2084》。去到獨唱部份時，Angela跟一口氣連續唱出 《When I was your man》、《情歌之後》、《被討厭的勇氣》 及新歌《I’m sorry》。

Angela表示在演繹《被討厭的勇氣》時，腦袋突然勾起感動回憶：「好似返番2018年『小背心音樂會』，因為你見到全部人都舉起佢地嘅手機燈，當時2018年唱《被討厭的勇氣》都係有一個好靚嘅畫面，我好感動，諗返起喺呢幾年裏面大家一路陪我由『小背心』去到大家我知道我係許靖韻，然後有自己嘅原創歌，一路一路好多好多嘅回憶同埋經歷。」她又表示特別感謝林奕匡：「其實好開心，好想多謝林奕匡，本身我今晚都有邀請佢，但係咁唔好彩佢咁啱有工作，佢都係非常之想來現場睇呢個show，同埋好多謝佢，因為呢一首歌《別為我好》係佢寫俾我，亦都令到多咗好多人聽我嘅歌、聽《別為我好》，所以先成就咗今晚我可以喺個台上面唱歌。」