AK Lokman任Nowhere Boys嘉賓　Van與Joey Tang同台慶生驚喜爆喊

樂隊Nowhere Boys在九展Music Zone，舉行的一連三場「Now Here Live 2021我在音樂會」圓滿結束，全場爆滿。尾場適逢主音Van和嘉賓Joey Tang的生日，工作人員捧生日蛋糕上台時，Van以為是為Joey慶祝，豈料看見台下Fans突然一齊舉起他的生日應援手幅，驚喜到爆喊，並說：「我咁大個仔，未試過有咁多人同我慶祝生日！」

這次音樂會門票火速售罄，亦獲一眾好朋友捧場，而一直保持秘密的演出嘉賓名單終於揭盅。每晚都有兩項嘉賓表演環節，首先是純結他演奏，三場嘉賓分別是人氣結他手Jason Kui、型到爆的RubberBand結他手阿正，以及殿堂級樂隊太極的Joey Tang，他們與Nowhere Boys結他手Ken高手過招，掀起高潮。尾場Joey Tang表演後說：「好難得會有個騷安排純結他Solo，你哋撩翻起我團火，摷翻（古董結他）出嚟玩！」Van感謝他生日正日都答應做表演嘉賓。

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而另一表演嘉賓環節，頭場是C AllStar的陳健安，他一出場就嗌Van做「外父」，原來他與Van的狗女Poochie和MooMoo好好感情，平時見面就會kiss kiss，陳健安笑言要娶兩隻狗女。他又稱自己得唱作人獎項全靠Van ，說：「我所有用嚟作歌嘅電腦軟件都係Van 幫我安裝和教我用，佢唔只係建築師和廚師，我懷疑佢仲係駭客。」Van立即搞笑制止他不要爆料。但他越講越興奮，透露新歌由他作曲Nowhere Boys編曲，將收錄在C AllStar新專輯內，Fans大叫好期待。合唱《未知道》後，陳健安擁抱Van並想咀嘴他，但Van表示自己生病，結果只是親親臉。

而第二場和尾場的表演嘉賓都是Mirror正副隊長楊樂文（Lokman）和江熚生（AK），他們出場全場驚喜尖叫，合唱AK的《黑之呼吸》、Nowhere Boys的《麥克折射線》和新合作的特別版《虎道門》。AK台上說：「大家都知我哋同Van有新合作⋯⋯就係煮嘢食啦！」Van說：「先唔講合唱嗰部份，淨係講煮嘢食條YouTube片，我完全感受到Mirror Fans嘅威力！仲有啲留言全部都『AK好靚仔』同埋『Lokman好靚仔』，我？『Van好pro』囉！」Van扁咀，台下觀眾識做即大叫「Van好靚仔」，非常搞笑。音樂會尾聲，Van向台前幕後致謝，尤其感謝太太Wendy幫手籌備紀念品和布置攤位，又悉心照料開騷前突然生病的他，並向台下太太做心心手勢，全場起哄。