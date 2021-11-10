《手捲煙》配樂人Iris Liu首度開唱　與聽眾逃離現實

iii將開音樂會。

曾為電影《手捲煙》擔任配樂的唱作人iii，將於本月底推出首張專輯《EYE EYE EYE》，並在西九文化區舉行《EYE EYE EYE - iii Iris Liu Live 2021》音樂會，與聽眾片刻逃離現實生活，進入 iii 充滿獨特美學、色彩斑斕的Classical Pop（古典流行樂）世界，共同經歷一個「從心而發」的旅程。

（左起）Hanz與iii齊為電影《手捲煙》配樂，首映當晚與有份參演的太保合照留念。

在《EYE EYE EYE》專輯中，繼上一回「晝夜三部曲—第一章」《二人四足》後，今次「晝夜三部曲—第二章」《Where’s Wally》，同樣編製了Day Version及Night Version兩個版本，當中Day Version用上iii最擅長的classical pop 營造Musical 的感覺，Night Version 則邀請了EDM Producer MAEL合作，一起創造出兩種截然不同的曲風，繼續去探索每一段並肩而行的關係。

iii曾參與不少海外演出，包括「2017臺北周末音樂不斷電」和三藩市 Noise Pop 音樂節。其派台作品《若有若無》及《告別式》均得到不錯的口碑。除了自家作品，iii同時亦曾為廣告及電影配樂，期間便獲導演陳健朗賞識，為電影《手捲煙》擔任配樂。