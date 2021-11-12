Adele登《Rolling Stone》剖白離婚的困難　爆與新歡透過相親認識

闊別樂壇6年的英國天后Adele早前宣佈新專輯《30》即將於11月19日推出，繼登上美國及英國版《VOGUE》的封面後，Adele再成為《Rolling Stone》的封面人物。化上淡妝的Adele躺在枕頭上，不少網民都大讚Adele的蛻變令人驚艷。

繼登上美國及英國版《VOGUE》的封面後，Adele再成為《Rolling Stone》的封面人物。（IG/@adele）

Adele在訪問中透露，新專輯探討了離婚後的心路歷程，是推出過眾多專輯中最誠實的。當被問及離婚一事，Adele直言感到悲傷，並解釋了在公眾視線中如何讓整個過程變得更加困難：「 很多我不認識的人都知道我無法讓婚姻繼續下去......這他X的摧毀了我。沒有人讓我感到尷尬，但你會覺得自己做得不好。」值得慶幸的是，她現在狀態大勇，笑言：「我不再害怕孤獨了，新專輯確實讓我重獲自由。」

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儘管離婚讓她感到很痛苦，但Adele還是遇上了NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul。Adele坦言起初認為再次投入感情很困難，尤其是她擁有的地位，不過竟然是一場相親讓她邂逅Rich Paul。更提到慶幸在美國遇上了好友珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）及Nicole Richie，認識兩人讓她不再封閉自己。

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