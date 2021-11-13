《手捲煙》配樂師iii首開個唱　融合古典與流行帶聽眾逃離現實

《EYE EYE EYE - iii Iris Liu Live 2021》將於11月30日，在西九文化區藝術公園自由空間大盒舉行，這是唱作人iii（Iris Liu）藉首張專輯《EYE EYE EYE》推出的同時所舉行的首個個人音樂會。

iii將首度舉行個人音樂會。

唱作人iii 從自己的名字Iris Liu中取了中間3 個「i」字成為代號，有「我」（i）「雙眼」（eye eye）看到的世界的意思。經過在SoundTube樂隊時期的初試啼聲，iii於兩年前以個人身份開展音樂創作之旅，期間獲導演陳健朗賞識，為電影《手捲煙》擔任配樂。經過不同的試煉，iii於今年帶來首張個人專輯《EYE EYE EYE》及《EYE EYE EYE - iii Iris Liu Live 2021》音樂會，與聽眾片刻逃離現實生活，進入 iii 充滿獨特美學、色彩斑斕的Classical Pop（古典流行樂）世界，共同經歷一個「從心而發」的旅程。

在《EYE EYE EYE》專輯中，繼上一回「晝夜三部曲—第一章」《二人四足》後，今次「晝夜三部曲—第二章」《Where’s Wally》，同樣編製了Day Version及Night Version兩個版本，當中Day Version用上iii最擅長的classical pop 營造Musical 的感覺，Night Version 則邀請了EDM Producer MAEL合作，一起創造出兩種截然不同的曲風，繼續去探索每一段並肩而行的關係。

iii近日推出「晝夜三部曲—第二章」《Where’s Wally》。

關於《Where’s Wally》的創作背後，iii寫下了一番感言：「有些離開是自然而然的，即使我們曾經觸動過甚麼，以為過甚麼；在遠方生活之後，偶然會看見熟悉又相似的輪廓，再被輕輕拉進回憶之中，然後又一次發現，那時的我們，原是如此燦爛奪目。生命與生命真正交疊的時間或長或短，怎樣一起並肩而行，永遠是個無止境的課題。」