周國賢陳蕾ONE PROMISE首度同台　鼓手Anton變樂隊Rapper重新出發

周國賢、陳蕾及樂隊ONE PROMISE首度聯手，前日（13/11）在赤柱廣場天幕廣場舉行《JOOX LIVE SPECIAL 2021盡情渴Music On音樂會》，在全場超過500位觀眾面前獻唱。率先打頭陣的是ONE PROMISE，在《平凡人的自傳》中，他們首度以全新面貌與樂迷見面。

早前ONE PROMISE就透露過，樂隊將以全新姿態與觀眾見面，當日Anton就宣布從鼓手變成隊內Rapper。

ONE PROMISE先解釋以《平凡人的自傳》揭開序幕的原因：「呢首歌真係好啱今日『追夢』嘅主題，希望將呢首歌送俾無放棄嘅咁多位，一齊努力，向目標進發！」本來是隊中鼓手的Anton因為患上骨枯一年未癒，當日宣布暫時轉換身份，擔任團內rapper，他特別以一個月時間學習說唱，為今日音樂會準備，希望藉自己30多歲才嘗試rap的經驗鼓勵所有人勇於嘗試。此時今年樂壇新人曾比特（Mike）更驚喜現身，與師兄們合唱近日上架的新版《奔跑吧！》。

緊接出場的是周國賢，他首先獻唱《Children Song》、《Dreamcatcher》及新歌《塵世美》，鼓勵大家以童真眼光去洞見、去觀察，學習好好生活，學習愛上生活。抒情過後，他又演繹熱血快歌《極樂》及《天馬行空》，提醒大家直視對夢想與真我的渴望，唯有敢於胡亂發夢，才是精彩而不枉的放縱。

至於剛剛完成《沙門演唱會》的陳蕾，當日配合主題以綠色配黑色的造型示人，並先後演繹《屈機》、《不想回家》、《娑婆》和《相信一切是最好的安排》，與大家一起學習「相信」這道課題 ，只要相信自己的夢想，憑著一份透著豁達的倔強，咬著牙關再直上，總會遇上命中的美好。壓軸環節是ONE PROMISE與周國賢的Crossover，他們合唱《時間的初衷》，瞬間炒熱全場氣氛。