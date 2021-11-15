吳若希錄新歌首度唱和音被Eric Kwok串：佢話冇錄過一個人唔識唱

吳若希（Jinny）日前推出新歌《火和火柴》，邀得Eric Kwok（郭偉亮）作曲兼監製。日前她接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》專訪時，坦言今次在歌曲概念和MV的參與度較高，滿足感比過去作品大。她又說今次新歌也記錄自己心態上的轉變：「以前參與創作歌曲方面比較少意見，會倚賴公司，依家心態唔同咗，唱歌唔係要為點擊率，亦都唔係要咩成績，想有自己諗法，搵到好旋律，要口碑多過成績同好好享受做音樂嘅感覺。」

Jinny最近推出新歌《火和火柴》，由Eric Kwok作曲兼監製。（MV截圖）

對於首次參與歌曲的和音部份，Jinny直言非常緊張：「我本身唔識唱和音，當時仲要開緊劇，完全冇時間練習，Eric叫我放心，佢話冇問題，一定錄到，佢仲話佢冇錄過一個人唔識唱和音。當我聽到佢咁講，嘩！串到咁！我鍾意！結果我真係錄到，好有成功感！Eric真係好勁！」

Eric Kwok對Jinny說自己從未遇到有人不懂唱和音，此番話令Jinny重拾信心。（葉志明攝）

談到要事業家庭兩兼顧，Jinny坦言：「錄歌、拍劇、宣傳、照顧家庭同時發生，真係覺得原來做一個Working Mum係一件好叻嘅事，好彩屋企都有好好嘅幫手。都想投放多啲時間畀屋企同小朋友，負荷太重我真係做唔到，依家我做嘅嘢會影響到另外一個人（小朋友）嘅未來，係好嚴重喎！所以要取捨，可能會犧牲自己嘅時間同工作，總之我希望做嘅嘢可以令到另一半同小朋友開心啲。」

Jinny在訪問中坦言會犧牲自己的時間與工作，令家人開開心心。