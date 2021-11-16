我是現場｜鄭欣宜C AllStar聯乘開騷　靚聲和音唱爆九展Star Hall

2021年本地音樂會系列《我是現場》繼「許廷鏗 x per se」、「馮允謙 x 陳卓賢」及「洪嘉豪 X MC張天賦」三次驚喜聯乘後，《我是現場》音樂會004將由鄭欣宜 x C AllStar組成五人組合，於12月17日在九龍灣國際展貿中心匯星 Star Hall來個一夜限定音樂會，在聖誕蒞臨之前，與大家提早歡度節日。門票將於11月18日優先發售及11月23日公開發售。

《我是現場》音樂會004將由鄭欣宜 x C AllStar組成五人組合。

過去Joyce與C AllStar都有同台演出的機會，但聯手開Show卻是首次。難得與C AllStar聯手霸佔Star Hall，Joyce揚言要挑戰不太擅長的和音：「C AllStar做嘅 A Capella好靚、好和諧，但我係和音災難，但都想突破自己，同佢哋夾一Part，唱一首歌都好。」對此C AllStar都十分歡迎，On仔更提議：「有啲歌可以有個高音部，就等Joyce挑戰一下。」除了合唱外，King想為Joyce的作品「加料」，他說：「Joyce有好多跳舞歌，或者幫佢做Remix，做啲電子上嘅合作。」

Joyce揚言要挑戰不太擅長的和音。

音樂以外，相信很多樂迷都很期待欣賞Joyce於現場跳舞，她當然樂意至極，更說：「如果C AllStar可以同我跳舞梗係更好啦！之前為咗音樂會開會，我好似偷聽到釗峰話想跳舞。」釗峰笑言：「會盡量配合Joyce，喺佢隔離伴舞，佢勁歌我哋十字步。」Jase更說：「我哋會為Joyce新研製四十步，4個人跳十字步，就係四十步。」

C AllStar預告會同Joyce一齊勁歌熱舞。

鄰近聖誕這個Joyce與C AllStar最愛的節日，五人坦言未開show已興奮，更期望將節日氣氛帶到我是現場的現場，興之所致，或有機會即席讓樂迷點歌，與眾同樂。釗峰說：「如果有人點英文歌，咁Joyce就可以係英文歌擔當。」On仔聞言即道：「點歌的話就真係我是現場喇！好貼題！」釗峰又補充說：「我仲想睇Joyce臨場爆肚，大家都知，女歌手嚟講，佢講嘢都係首屈一指，希望佢爆肚時我哋都可以好歡欣。」