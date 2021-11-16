《勁歌金曲》Cut剩5分鐘引樂迷哄動　Eric Kwok：咁關心係好事嚟

無綫（TVB）音樂節目《勁歌金曲》周二（16日）進行錄影，三位主持Eric Kwok（郭偉亮）、糖妹（黃山怡）和Oscar（涂毓麟）齊齊亮相，談起節目從一小時被減至5分鐘，更被調離9時半的黃金時段，對於糖妹日前表示在台慶後才會看到長版《勁歌》，她就指意思被曲解：「我係話等緊通知，時間短咗係因為台慶好多節目，所以節目暫時短咗，呢個係暫時性，我哋都未知最新安排。」至於節目改版一說，Eric Kwok亦表示尚未知情：「不過好開心大家咁關心呢個節目嘅時間，其實我哋都好期待嚟緊嘅新諗法，但冇人會比祖藍同獎門人（曾志偉）更加緊張呢個節目嘅方向，可能畀啲時間我哋再深思熟慮點樣可以令件事再好睇啲。」



Oscar（涂毓麟）、Eric Kwok（郭偉亮）和糖妹（黃山怡）齊齊亮相《勁歌》錄影。（陳順禎攝）

《勁歌金曲》時長被減至5分鐘引來觀眾不少迴響，問起會否覺得還有不少觀眾關心樂壇，Eric Kwok笑指：「非常好！從來都未試過咁多人關心樂壇，聽聞樂壇俾人話死咗好多年，而家大家咁關心節目同樂壇係好事。」Eric Kwok又認同樂壇變得更有生氣：「有好多好年青嘅歌手出嚟；好多年香港都冇聽電子音樂、或者重Beat啲嘅音樂，而家成個氣候帶起晒，其實我等咗呢年等咗好耐。」屬樂壇新秀的Oscar亦認同現時對新人而言有更多空間：「而家大眾對音樂接受嘅程度唔同咗，類型都多咗好多，今集內容有Country（鄉村）、Band有口琴都係少見，所以件事係正嘅。」Eric Kwok認同指：「而家年青人聽音樂係愈來愈廣泛，變咗我哋做音樂都可以試唔同類型，所以好開心。」