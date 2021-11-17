LMF廿四味Dear Jane聯乘開大型戶外音樂會　將HipHop融合樂隊元素

自爆疫以來，多個大型戶外音樂會停辦，Clockenflap亦連續3年取消。不過在疫情緩和之際，由太陽娛樂及Magnetic Asia主辦、POPM製作的《Meanwhile 2021》，將於2021年12月3日至4日假中環海濱活動空間舉行一連兩日不同本地音樂單位攜手演出的音樂會，讓樂迷止癮。

疫情下我們不能預知未來，但對未來又卻充滿盼望。既然這樣，不如就在這一刻，這個Meanwhile，捉緊當下所擁有的，盡力做好，或許不是最圓滿，但至少已是這一刻的最大可能。《Meanwhile 2021》就是憑藉這份信念，將屬於此時此地、甚有想法的音樂單位集合起來，為大家在這個處處困難的時間，在中環海濱最美的香港夜景下，帶來呼一口氣的機會，成就「Here」及「Now」兩日的演出。

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一連兩日的《Meanwhile 2021》，首日Day 1 – Here ，將為樂迷帶來具備藝術型態及個性的音樂單位，包括： LMF、廿四味、JB、黃禍、Gareth.T及Kiri T。接著第二日Day 2 – Now 則有風格迴異的Band Sound及別樹一格的年輕音樂代表，包括：RubberBand、Dear Jane、R.O.O.T、MC $oHo & KidNey、Yellow!、The Boogie Playboys、The Hertz、MouseFX及Fds/4eva。音樂會總監康家俊說：「Meanwhile應該是史上第一個一創辦就希望不要再做的音樂會，因為今次的演出單位和場地，觀眾應該是可以在草地上自由走動、隨意飲食享受音樂，奈何疫情下的制肘, 觀眾要坐定定戴口罩嚴禁飲食，但我深信《Meanwhile 2021》縱使不完美，但仍能會是一個完美音樂會，陪大家開心舒懷渡過週末。」