Adele舉行小型音樂會獻唱4首新歌　公開讚新男友讓她學會愛惜自己

曾贏得15個格林美獎的英國樂壇天后Adele睽違樂壇6年後，即將於11月19日突出第4張大碟《30》。早前她接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的獨家專訪，並舉行迷你音樂會《One Night Only》，吸引到一眾圈中明星好友出席，包括里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、Selena Gomez、「地獄廚神」Gordon Ramsay、Melissa McCarthy等，而男友Rich Paul及9歲兒子Angelo都有現身支持。

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Adele當晚一共唱了10首歌，當中包括收錄在新專輯的4首新歌《Easy On Me》、《I Drink Wine》、《Hold On》及《Love Is A Game》。另外，Adele在訪談中提及跟前夫Simon Konecki離婚後的困難，最痛心的是不知道如何跟兒子解釋父母不能繼續相愛的事實。不過Adele亦公開讚賞Simon給了她正面影響，為人安穩。提到離婚過程中，Adele坦言有很多事情都要獨自處理因而換上焦慮症，所以決定戒酒，而做運動就能讓她消除焦慮感，故成功修身並不是刻意的事。

其後她亦大方談及新歡，NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul，Adele大讚對方搞笑醒目，更是首次在一段關係裏學會愛惜自己及讓別人愛她，更笑言初認識已經被對方的幽默感而吸引。不過Adele似乎對這段感情非常認真，她向奧花雲費表示不會在將愛情看成遊戲。

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