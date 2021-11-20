全民造星IV｜Emiko靚聲唱IU粵語歌　3年前打天才波參賽照贏炎明熹

ViuTV選秀節目《全民造星IV》日前完成首輪比賽，並選出60強。當中20歲的Emiko（徐嘉蔚）翻唱IU的廣東歌《長夜》，在鋼琴獨奏下突出唱歌功架，最後成功擊敗阿Bee（蘇家欣）晉級。雖然她強調自己沒有學過唱歌，但三年前的一個聯校比賽，Emiko不但力壓炎明熹（Gigi），最後更順利贏得冠軍。



Emiko在第一輪比賽唱《長夜》，順利晉級。（節目截圖）

Emiko現時在浸大修讀音樂系，主修古箏，除了擅長彈低音結他（Bass）和打鼓外，也學過彈結他和鍵琴，今年三月推出的新歌《試驗》更由自己一手包辦作曲、填詞，稱得上是位音樂才女。Emiko在Instagram上分享參賽感受，指《長夜》對她而言是張安全牌，面對久等至凌晨5時半才出賽，她也大方分享其中一個養聲秘訣：「而係（喺）2廠又凍又慢長嘅等候，我選擇左（咗）著住厚厚嘅羽絨，因為唔知道要等幾耐先到自己出場，保暖對一個Vocalist黎（嚟）講係非常重要！以致係（喺）凌晨五點幾都可以表現得唔錯。」

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參加比賽曾擊敗炎明熹

過去Emiko也參加過不少歌唱比賽，當中三年前的「第十一屆觀塘區聯校歌唱比賽」，她就與當時用真名「王佳恩」參賽的Gigi在獨唱組同場較量。Gigi在該屆比賽以Christina Aguilera的經典作《Bound To You》出賽，而Emiko則以《從前慢》應戰，結果Emiko贏得冠軍，Gigi只得季軍。Emiko最後能否以女團身份出道仍是個未知數，但她的歌唱實力，相信已經得到電視觀眾的肯定。