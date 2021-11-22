【輕談淺唱不夜天】Do you understand Rumbu ?　不做樂壇常餐

本土樂壇，英文創作？

凌晨三點望着直播室的唱片發著呆，正煩着在Jazzwise、Jazztimes、Pitchfork各大網絡找題材時，看到Rumbu的Lovedar，靈光一閃，心裏暗喜。此君絕不是只唱口水cover之流，更不是老氣靚聲天碟，第一次看到《Do you understand?》的MTV已經察覺不是香港境內樂壇常餐，也不是嘩眾取寵追趕本土民生潮流口號歌，更不是聽到人口淡淡的大眾濫情歌。單曲《Do you understand》及 《Loveda》充斥著爵士假日Bossa Nova的味道。再聽他演繹數隻Cover，無論創作及唱腔自成一格及到位，構思更是自家創作一手包辨。初聽還以為是外國新聲音-特別而中性的聲線。飲開Nina Simone、Kd Lang、Annie Lennox、Macy Gray 等中性聲音奶水大的我又怎會不中箭？

Gene tsang與Rumbu開心採訪喜相逢。

自由寵幸兒

Rumbu自覺最大的幸運，是父母、老師、朋人也用自由及鼓勵來寵幸他，讓他能自由任性地做喜歡的事，這正是培養他才華最好的土壤。家人為了Rumbu可以上更多興趣班，擁有更好學習條件，不惜放棄香港人人擁有的置業夢。從小學到現在，Rumbu也是學校寵兒，無論是司儀、話劇、合唱團，在求學時期已經儲足經驗，最深刻的一次是在中二早會時上台清唱。他自認是一個表演慾很強的人，Rumbu理所當然自信的笑著說︰「中學時做話劇大多都是二、三線角色，但我就算唔做主角都會係最好睇嗰個囉！老師曾説無論走到哪裏我也是最閃亮的一位。我從小已喜歡掌聲，直至現在的聲樂老師也說我是天生吃表演飯的人。」

兩大幕後推手，亦師亦友

Rumbu有很多朋友也是亦師亦友，像趙增熹一直也是他的啟蒙老師。

Rumbu 交友宗旨是孔子所說的「無友不如己者」。 Rumbu說：「我的很多朋友也是亦師亦友，像趙增熹一直是我的啟蒙老師，我現在唱歌的聲線也是和他一同尋找出來的。我是『大台主』的其中一員，熹熹老師在『Rumbu大台主』的理念是讓每一個學員一手包辦監製、創作丶表演自家作品。這是一個很艱辛但亦很扎實的基礎，我們可以自給自足從而獲得更大的獨立創作空間。在訓練時每遇迷惘，老師便會提醒我的強項在哪裏，讓我有更大的信心去處理自己。」 除了恩師趙增熹教路，還有Seeahole的James Chan在發行及出版上給予很多寶貴意見，Rumbu覺得感恩James 因著自己的聲音而賞識，這給予了他很大的鼓勵。

Rumbu︰「暫時我想人認識我係因為我嘅音樂，肯定我係一位歌手。將來我希望可以是一個能代表亞洲的表演者。目標從來也不只限於香港。我係一個貪玩嘅人，所以未必想將來只做音樂， 還等待著更多的可能性，一切關於表演創作甚至是舞蹈，我也有興趣。 」

最難是同人講「我唔鍾意你寫嘅嘢！」

Rumbu從小已喜歡掌聲，無論走到哪裏也是最閃亮的一位。

Rumbu喜歡一個人創作， 更喜歡將創作和製作分開做，因此方法不一樣便很難合作。他喜歡一個人工作的效率：「有時自己寫一首歌一個鐘已可以寫完，但同人合作要花好長時間討論也未必有結果。」 他尷尬地小聲說: 「最難是同人講我唔鍾意你寫嘅嘢！」 Rumbu表示暫時會以唱自己的作品為首選: 「我真係寫咗好多作品， 大把貨在手，而現在作品亦以英文為主， 因為英文我較容易拿捏，廣東歌是一定會出的，只是遲少少，話晒我都係香港人嚟㗎嘛！」

請張開耳界 讓耳朵精益求精

Jazz從來也不是一個容易掌握的欄目，不是年資和技術可以駕馭，爵士音樂除了技術，講求的是一種渾然天成的樂感，就像瀟灑野性的Tango一個不小心便變成了跳舞群組，勉強到頭來只會錯得一敗塗地，西食中上，不倫不類。訪問完畢，讓我更明白甚麼叫做「入血」，Rumbu本身的音樂造詣當然也不淺，但他那份理所當然的率直自傲，令Bossa Nova 的奔放坦蕩發揮得淋漓盡致。

Rumbu那份理所當然的率直自傲令Bossa Nova 的奔放坦蕩發揮得淋漓盡致。

早些時候推介Rumbu的Lovedar給聽衆時，他們的第一反應大多是問為何這男孩要唱得像女孩一樣？請大家張開耳界，在歌劇中有假聲男高音代替女聲，中國也有個梅蘭芳，台灣80年代已有潘美辰、張信哲，現在也有青峰、內地一樣有周深。Why not？音樂世界從來不只是創作人及表演者需要進步，聽眾消費羣也需要跟隨步伐一同進步，樂壇才能擁有更多、更大、更健康的創作空間，製造更多出色作品。

香港樂壇不易生存，尤其是獨立歌手，很多獨立歌手及作品也是曇花一現。相比香港，台灣與內地的獨立歌手擁有較大的生存空間，甚至獨立與主流更能在同一個大舞台上平分秋色。今年台灣第 32 屆金曲獎頒獎典禮上，獨立女歌手「?te 壞特」便擊敗李友廷、YELLOW、李浩瑋、理想混蛋成為 2021 金曲新科最佳新人獎得主。對於一眾獨立歌手來說是一種加持，Rumbu會否就是改變香港樂壇的一個「新加持」呢? 就讓我們拭目以待！

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。