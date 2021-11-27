姜濤再闖我最喜愛男歌手五強　唔會投票畀自己：交畀聽眾決定

MIRROR其中6位成員姜濤、Jer（柳應廷）、AK（江𤒹生）、Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）和Frankie（陳瑞輝）今午（27/11）現身荃灣，出席《新城勁爆頒獎禮2021》記招。會上隊長Lokman以新人姿態登場，被問到對贏得新人獎是否有信心，他坦言信心全部來自隊友，此時Jer即說自己是「盲粉」，AK直言：「盲撐！文哥世一！」姜濤也說：「隊長萬歲！」Lokman也透露MIRROR將在12月送聖誕禮物給歌迷，希望可以藉此拉票。

Lokman獲在場隊友支持爭新人獎，不過自己缺乏信心。（葉志明攝）

在昨日公布的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後五強中，姜濤順利晉級，不過AK和Jer則出局，AK坦言最初以十強為目標，沒有感到失望：「我覺得要一步一步慢慢來，好戥其他四位兄弟同軒仔（張敬軒）開心。呢次嘅競爭真係激烈，都係交返畀評審，辛苦佢哋。」Jer也指獎項只是其次，最重要的是能透過歌曲中令聽眾接受不同信息。對於外界形容這次戰況是姜濤、Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）夾擊軒仔，AK即說不認同：「我哋MIRROR四子未夠皇上打就真！皇上喺行內，不論係歌曲數量或者其他經驗，都係多我哋好多，所以真係前輩，冇得打。」

AK和Jer對賽果感到滿意。（葉志明攝）

至於上年贏得這個獎項的姜濤，則直言自己從未想過能夠蟬聯：「其實上年攞到呢個獎嘅時候，我已經覺得好驚喜，希望所有嘢都係順其自然。（睇好邊位？）都係嗰句，我最睇好MIRROR。（有冇投畀自己？）我自己都冇去投票嘅，希望交畀聽眾決定。（Edan新人直入五強，會投畀佢？）我對Edan好有信心。」

姜濤冇諗過冧莊贏我最喜愛男歌手。（葉志明攝）

點擊圖輯，睇睇今日新城記招盛況：