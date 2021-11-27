新城2021︱張敬軒率先奪獎抱平常心：每個努力嘅人都應該有回報

《新城勁爆頒獎禮2021》將於12月27日，於會展Hall 5BC以音樂劇形式進行，相隔兩年再舉辦實體頒獎禮。今午（27/11）大會在荃灣一個商場舉行記者會，張敬軒憑《俏郎君》贏得今年樂壇首個獎項「勁爆播放指數歌曲」。

軒仔贏得「勁爆播放指數歌曲」。（葉志明攝）

軒仔會後接受傳媒訪問，直言獎項對團隊而言是強心針，不過也提醒自己要抱平常心：「大家都有一齊努力，我覺得每個有努力嘅，不論係個人或者團體，都應該要有回報。所以有的話當然會高興，唔得嘅話就出年再嚟過。」他也透露目前已經準備好戰衣，而因為早餐關係，他也瘦了不少。

軒仔笑說躋身五強猶如坐關愛座。（葉志明攝）

被問到昨日公布的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後五強中，軒仔要同時接受姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）四位MIRROR成員的挑戰，他笑說：「我覺得係樂壇關愛座啫！老實講，我覺得自己摱車邊係開心㗎，感覺好似青春咗好多，幫我拉低咗年齡指數，好似跌返落3字頭。」他續指樂壇新一代的製作質素高，加上MIRROR、per se等新組合湧現，令樂壇變得更具多樣性，也令音樂人更大膽做音樂：「冇再好似我哋以前咁，即係例如唱片公司有時會話聽眾鍾意聽咩，想我哋做咩，我覺得今年多咗好多大膽嘅音樂，對行業係一個好現象，連帶我做音樂都大膽咗，等咗呢個氣氛好耐。」

軒仔認為自己在創作上變得更大膽。（葉志明攝）

軒仔也不介意後輩開始冒起：「『長江後浪推前浪』係好正常㗎！想當年我都係小鮮肉，自己都係受益者，我哋曾經都係新人，當時都會得到好多關注，但係當我哋畀人推上沙灘，然後在流返入海，我哋都可以係後浪。」被問到新城頒獎禮與紅館跨年演唱會重疊，軒仔坦言不可能出席所有頒獎禮，假如在演唱會當晚未能親自領獎，將會透過其他方式表達謝意。