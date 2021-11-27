胡鴻鈞演唱會｜大爆炎明熹手汗多　師妹即場奉獻兩個第一次

《胡鴻鈞 The Day After 2021演唱會》今晚（27/11）在九展Star Hall舉行，在《妳幸福嗎？》後，Hubert即換上紅色戰衣，接連送上《到此一遊》、《情人自擾》，在《明日》時，Hubert更脫下外套，大騷手臂線條。

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隨後胡鴻鈞換上一件粉紅色西裝外套，黑色透視裝後的腹肌若隱若現。他解釋出場期間播放的《馬莉有隻小綿羊》是兒時學彈琴第一首歌曲，她憶起母親反對自己參加《超級巨聲2》，希望讀好書後創業賺錢，不過他希望觀眾認清自己喜愛的事，努力追求，更說：「媽，我冇唔讀書唔練琴，希望你鬧我之前搞清楚件事先，唔好明知故犯。」

Hubert啲腹肌好勁。（周倪瑩攝）

除了自彈自唱《明知故犯》外，更為嘉賓炎明熹（Gigi）伴奏《真話的清高》。談話期間，Hubert笑說Gigi緊張時有手汗，每次接觸都要透過不同物件相隔，拒絕手握手。Gigi說今次奉獻了兩個第一次給Hubert，除了第一次與男歌手合唱一首歌，更是第一次被邀請做嘉賓，直言很開心。在合唱《愛是帶種缺陷的美》前，Gigi即說Hubert是位暖男，台下的觀眾即紛紛起哄。Hubert也笑說：「Gigi終於講到一句說話係大家有反應啦！」及後Hubert分享自己小時候先接觸國語歌，後來因為流行曲而愛上音樂。除了接連翻唱《說謊》和《不遺憾》外，Hubert也現場演繹《十月初五的月光》主題曲《祝君好》。

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