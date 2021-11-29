張敬軒談與MIRROR力拼我最喜愛男歌手：好多Followers都係鏡粉

張敬軒在昨晚（28/11）出席完《星光熠熠耀保良》後，深夜回到家中開Instagram直播。過程中Tyson Yoshi（程俊彥）和林家謙先後現身直播，即使三人一同上線時已經是深夜3時，但也能吸引超過一萬名網民觀賞直播，期間他們更玩起IG濾鏡，場面相當搞笑。

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其實軒仔當晚開直播，除了擔當觀眾的樹窿，聆聽他們的困境和心事，也趁機分享目前在工作上所面對的壓力。他坦言面對傳媒近日問及，自己要與另外4位MIRROR成員力爭「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」時，也怕自己說得不夠好，因此隱藏部份自己的想法。他續指：「無論係入咗幾多強，我入咗行咁多年，成日都覺得喺樂迷嘅角度，又唔係揀老公，又唔係揀自己身邊嘅伴侶，Why not both？」他也發現有自己的歌迷，同一時間也是忠實的「鏡粉」：「我成日都見到姜濤、Anson Lo、Ian嘅頭像喺我嘅IG度，嗰啲全部都係來自鏡粉。」

軒仔也在直播中談起傳媒提及，在「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」時一打四的現象。（影片截圖）

面對樂壇出現新景象，軒仔坦言面對世界和行業內的轉變，自己也多了值得思考的課題，認為MIRROR只是引子，事實上其他傳媒、網媒湧現，令整個業界的生態也變得不同，直言感到有壓力：「你可以話係多咗選擇，但係其實觀眾都多咗平台睇你，了解你，甚至因為有好多嘅真人騷、選秀活動，係會更加立體咁見到一個artiste揸咪唱歌以外係點。我覺得係好大壓力嘅，因為喺呢個環境你要適應、要改變。」

軒仔認同現時樂壇生態變化頗大，而MIRROR只是引子。（陳順禎攝）

軒仔也點名推介Gareth T.（湯令山）、Tyson Yoshi和MC（張天賦），認為一眾年輕歌手開始為樂壇帶來一股新力量：「我都有睇MC嘅Live，佢哋都有用一啲『語氣助詞』，我覺得係好真實。我哋要接受眼前一切，因為呢啲新現象發生係有原因，我哋生活緊嘅世界都變緊。」他直言自己不喜歡過去行業的風氣：「我唔鍾意細個嗰種『造神』嘅活動，呢個時代唔係你話係乜就係乜，係大家話係乜就係乜。每個人都係意見領袖，有權講任何意見。所以對於自己嘅接受、反思嘅能力，其實都係一個新嘅挑戰，有好多課題要自己做。」