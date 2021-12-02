Spotify 2021年最高串流量歌手　陳奕迅挫BTS林家謙連續六年登頂

串流平台Spotify今日（2/12）公布2021年度總回顧（Wrapped）排名，並公布各地區最高串流量歌手、專輯、歌曲、播放清單和播客（Podcast）等排名，樂迷也可透過特設歌單，了解香港人於今年的收聽趨勢和喜好。

踏入12月，Spotify再次為香港區用戶整理串流量數據，方便用家了解全球及本地聽眾的喜好和收聽趨勢。

先談歌手排名，今年的「香港最高串流量歌手」排名中一共有5位本地歌手或組合打入前10位，當中陳奕迅擊敗韓國男團防彈少年團（BTS）和林家謙，連續登上香港最高串流量歌手榜首。而位列第三的家謙，其專輯《MAJOR IN MINOR》被列為香港最高串流量專輯，而他的三首作品《一人之境》、《時光倒流一句話》和《下一位前度》在平台上的串流量皆，名列前茅。其他打入「香港最高串流量歌手」前十的本地音樂單位還有張敬軒（第5）、Dear Jane（第6）和容祖兒（Joey）（第10）。

Spotify 2021年「香港最高串流量歌手」：

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綜合本地男歌手在香港區的串流量，上述的陳奕迅、林家謙和張敬軒位列前三，而MIRROR成員Ian（陳卓賢）、姜濤、Jer（柳應廷）和Edan（呂爵安）依次位列4-7名。女歌手方面，衛蘭和Serrini（梁嘉茵）僅次Joey，分別位列第2和第3。而Dear Jane則力壓MIRROR，成為香港區Spotify用戶最受歡迎的本地組合。

Spotify 2021年「香港最高串流量本地男歌手」：

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Spotify 2021年「香港最高串流量本地女歌手」：

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Spotify 2021年「香港最高串流量本地組合」：