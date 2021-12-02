呂爵安《E先生》成Spotify 2021最Hit歌曲　林家謙4.5首歌入十大

踏入12月，Spotify再次為香港區用戶整理串流量數據，方便用家了解全球及本地聽眾的喜好和收聽趨勢。

串流平台Spotify今日（2/12）公布2021年度總回顧（Wrapped）排名，並公布各地區最高串流量歌手、專輯、歌曲、播放清單和播客（Podcast）等排名，樂迷也可透過特設歌單，了解香港人於今年的收聽趨勢和喜好。

Spotify已經根據歌曲在香港區的串流量名次，將50首本地用戶最常聽的歌曲製作成一個歌單。（網上截圖）

早前看過香港區的歌手排名後，記者再為讀者分析今年的歌曲成績。2021年的本地Spotify用戶似乎較為鍾情廣東歌，因為在今年「香港最高串流量歌曲」的50首歌曲中，只有13首華語歌或外語歌上榜，當中又以Justin Bieber與The Kid LAROI合唱的《Stay》名次最高，位列第8。

Tyson Yoshi曾經在演唱會中翻唱的《Stay》，成為唯一一首打入「香港最高串流量歌曲」十大的外語歌。（資料圖片）

細看歌曲榜十大名單，Dear Jane上年熱爆的歌曲《銀河修理員》，今年也留守第6位，而今年最多用戶收聽的是呂爵安（Edan）的《E先生 連環不幸事件》，今年累計錄得860萬點擊次數。眾多歌手中又以林家謙成績最好，包括《一人之境》（第2）、《時光倒流一句話》（第3）、《下一位前度》（第5）、《神奇的糊塗魔藥》（第7），及與陳凱詠合唱的《隔離–Studio Live Duet》（第4），家謙一共有4.5首歌打入十大，另一首單曲《拼命無恙》也排第36位，而其專輯《MAJOR IN MINOR》也獲封為「香港最高串流量專輯」。

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