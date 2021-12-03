「E女郎」譚旻萱獲邀拍馮允謙新歌MV　不停讚靚仔兼棄穿高踭鞋

馮允謙（Jay）邀請人氣MV女神「E女郎」譚旻萱（Mandy），擔任他今年壓軸新歌《冬日寂寞考》MV女主角。鏡頭前Jay又送小禮物又唱情歌氹Mandy開心，鏡頭後卻大翻轉，Mandy不停讚Jay靚仔，氹得他甜笑騷出腰果眼。身材高佻的Mandy，令Jay一度懊惱，因為高度相約，埋位前他問Mandy：「你一陣可唔可以唔好著高踭鞋？」又笑言埋怨導演找了一位高妹與他拍MV，爽朗的Mandy立即除鞋，非常搞笑。

Jay日前推出新歌《冬日寂寞考》的MV，女主角由「E女郎」Mandy擔任。

Jay新歌《冬日寂寞考》顧名思義在冬季面對寂寞來襲的考驗，而MV女主角Mandy是女明星，入住酒店隔離，加上情傷，心情極差，終日借酒消愁，靚仔服務生Jay為她每日送餐時送上小驚喜，又唱歌又送心意咭氹她開心，冧招百出。Jay笑說：「我在MV飾演酒店Bellboy（服務生），Mandy飾演大明星入住酒店隔離，佢因為失戀成日飲酒，我睇唔過眼佢飲啲酒太渣，所以請佢飲靚嘢！」

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得知Mandy都喜歡打籃球後，Jay立即邀請她切磋球技，還建議拍成節目。雖然未落場打波，但二人已見默契，拍攝十幾小時後已凌晨時份，他們除了靠手上的熱咖啡提神，就算不用埋位都在旁為對方打氣。因為Mandy的角色被隔離，主要在房內拍攝，而Jay在房外，大部份時間都沒有對手戲，但鏡頭後Mandy落力在旁講笑話和狂讚Jay好靚仔，讓他保持開朗狀態。同樣地，當Mandy埋位時，Jay在旁聲演對白幫她入戲。之後Jay坦言：「Mandy第一次讚靚仔時我信架，但佢講多幾次我就有啲懷疑。」他笑問Mandy：「你同Edan（呂爵安）拍MV時係咪都有讚佢靚仔？」Mandy哈哈大笑解釋：「我有望住佢講，但我唔敢望住你講，因為我對住你真係怕醜。」讓Jay哭笑不得。