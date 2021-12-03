回顧2011年叱咤「我最喜愛」 當年楊千嬅陳奕迅係萬人迷齊奪獎

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》第二階段投票將在今午（3/12）12時正截止，我最喜愛的男、女歌手及組合得主誰屬，要留到1月1日晚上才正式揭盅。今日與大家重溫2011年度叱咤頒獎禮「我最喜愛」歌手獎項五強，看看10年前後樂迷喜好的轉變有多大。



《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》第二階段投票今日截止，其實10年前打入最後五強的單位，有多少個能在今年續留五強？（資料圖片）

女歌手：謝安琪最接近5強

對比2011年，最大轉變是「我最喜愛的女歌手」最後五強。當年女歌手獎項由王菀之（Ivana）、何韻詩、容祖兒（Joey）、楊千嬅和謝安琪（Kay）爭奪，最後由千嬅第7度贏得殊榮，不過當時她已經懷有兒子Torres，需要好友陳奕迅（Eason）現場代領，她則在電話中講出得獎感受。不過來到2021年，當年的5強份子只有Ivana、Joey和Kay曾經出現在15強名單內，當中又以Kay打入10強最為接近，可惜最後這5位10年前的五強份子當中，沒有一人順利打入本年度女歌手五強。

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張敬軒尋求第二座我最喜愛男歌手

上一段提到的Eason，10年前擊敗方大同、古巨基、周國賢和張敬軒，成為我最喜愛的男歌手得主，當年是軒仔第6次打入男歌手五強。相隔10年，這5位歌手中，只有軒仔在今年能打入男歌手五強，不過這次軒仔遇到4位MIRROR成員姜濤、陳卓賢、盧瀚霆和呂爵安夾擊，且看軒仔能否在今年贏得第二個我最喜愛的男歌手獎項。

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C AllStar 10年前首封最喜愛組合

2011年，C AllStar力壓Boyz、Mr.、RubberBand和野仔，首度入圍最後五強即贏得我最喜愛的組合。今年C AllStar重組，結果也化身「留下來的人」，成為10年前五強份子中，唯一一隊在今年躋身最後五強的隊伍，且看能否敵過MIRROR、ERROR、Dear Jane和MC $oho & KidNey，重奪殊榮。另一邊廂，雖然RubberBand無法躋身五強，但這支樂隊是2019-20年度我最喜愛的組合得主，今年也躋身八強名單，依舊維持一定人氣。