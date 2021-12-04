回顧近20年叱咤我最喜愛歌曲大獎　4年前ToNick大戰方皓玟最激烈

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將在下星期一（6/12）中午12時展開「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，先從今年上榜歌中選出十強。其實在近20年，除了2019年和2020年分別因為社會運動及疫情所限，不設現場觀眾外，其他年份的我最喜愛歌曲都交由現場觀眾作最後一輪投票。20年來也出現過不少激烈競爭，甚至會帶來意想不到的賽果。



每年一入場，觀眾都會收到我最喜愛歌曲大獎的最後一輪選票。（視覺中國）

2017年《長相廝守》僅勝41票

20年來競爭最為激烈的，要數ToNick《長相廝守》大戰方皓玟《假使世界原來不像你預期》。當時會場劃分為四個選區，在唱票時，《長相廝守》在A、B兩區領先，但後來《假使世界原來不像你預期》則藉著C、D兩區縮小差距，結果前者得票2069票，僅僅以41票勝出，上台領獎時主音恆仔更哭成淚人。

2017年的《長相廝守》，讓ToNick踏足主流舞台，兼獲得我最喜愛的歌曲大獎，主音恆仔在台上也哭成淚人。 (資料圖片)

2016年票選方式夠獨特

在歷屆現場投票中，只有2016年設兩輪投票，現場觀眾需要在入場時從五強選出一首歌，得票最高的兩首歌則在頒獎禮期間進行第二輪投票。該年最後由鄭欣宜《女神》力壓方皓玟《你是你本身的傳奇》勝出。

《年少無知》大戰《重口味》最經典

如果要數其中一個最經典的我最喜愛歌曲對決，相信2012年《年少無知》大戰《重口味》是不少人的心水。在當年的《萬千星輝頒獎典禮》，《天與地》贏得「最佳劇集」，隨即帶動歌曲熱度，最後更拋離其餘四首候選歌贏得這個獎項。

陳奕迅兩首歌入五強都要輸

按道理，一位歌手在同一年有兩首作品入圍最後五強，理應有更大機會得到贏我最喜愛歌曲。但實際上，兩首歌的票源或會互相分薄，令其他歌手有機可乘。這個情況在2009年就出現過，當時陳奕迅分別有《沙龍》和《七百年後》入圍，票數同樣在1600票左右，最後兩首歌都不敵Mr.的《如果我是陳奕迅》失落大獎。

2009年，Eason即使手握五強兩個席位，都要輸畀「陳奕迅」。（視覺中國）

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