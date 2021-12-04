per se演唱會｜許廷鏗任嘉賓重組限定樂隊　與歌迷齊推後輩上紅館

一連三晚於旺角麥花臣場館舉行的《per se｜KINGDOM FAR AWAY unwritten characters 演唱會2021》，昨晚（3/12）在粉絲歡呼聲中圓滿結束，不但獲泳兒、陳健安和RubberBand低音結他手阿偉（李兆偉）帶同新專輯現身支持，台下的熱情亦令per se兩度上台Encore。完騷後，per se感謝Fans支持，意外令演唱會由一場加至三場，明年會以Star Hall開騷為目標，但此話一出，令身旁昨晚有份做演唱會嘉賓的許廷鏗（Alfred）忍不住說：「可以紅館喎！剛才我都聽到好多你歌迷台下大叫紅館。」

今次per se在演唱會中化身說書人，以獨特的詩式流行音樂（poetic pop），揭露這神秘國度裏虛無與繁盛的循環，從故事窺探在現實活出角色設定內外的生命與意義。尾場per se加碼找來了Serrini（梁嘉茵）及Alfred做嘉賓，他們先與以「住喺城堡後母」打扮形容自己的Serrini合唱《粉碎糖果屋》，向來搞笑的Serrini台上更借機向二人致歉，說：「對唔住，我會反省，我想啱音填咗啲好蹺口歌詞，要你哋唱得咁辛苦，同埋我好鍾意玩Stephen，哈哈。」

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聯乘Serrini後，台下已經熱情高漲，到緣起今年六月《我是現場》音樂會 001，per se 與Alfred組成的樂隊NegativeEnds再次合體亮相。他們不但合唱《孤獨之塔》，更將《天空塌下前 x 無力感》重新搬到舞台，歌迷聽得非常興奮雀躍。Encore後觀眾依然未肯離開，齊齊合唱拍手希望再加碼Encore，最後成功爭取到per se重返舞台，以一口價再多唱《純孩兒》、《家變》和《天空塌下前》三首歌。

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騷後per se感謝Fans，也感謝過去三晚嘉賓，包括第二場的岑寧兒（Yoyo）、尾場的Serrini及Alfred，當中Alfred與他們一起訪問時，則自爆是自己得知對方加開至三場時，即要求要做尾場嘉賓，per se則感到不好意思，因籌備演唱會時又撞正出碟忽略了Alfred，Sandy說：「我哋習慣要百分百完成一件事，再開始投入另一件事，所以之前Alfred問我哋演出內容遲遲都畀唔到，直至開騷前兩星期先確定。」

per se話明年以Star Hall開騷為目標，不過Alfred覺得per se可以挑戰開紅館！（周倪瑩攝）

至於Alfred坦言自己能在昨晚成為一份子感到非常開心，縱然和per se歌路風格是不一樣，但上一次的聯乘合作，令彼此在音樂上各有所得著外，Fans也互相吸納，他說：「我啲Fans會舉牌、動作大、嘈啲，合作後我發現多咗per se嘅仙粉，佢哋會斯文好多，但今晚我又睇到場內好似又多咗啲會舉吓手、叫吓既Fans，對大家講都係好事。」另外per se在台上感謝一眾台前幕後工作人員時，因感觸一位陪伴他們多年的同事要轉換崗位，連坦言多年無喊的Stephen也和Sandy淚灑台上，而演唱會後，二人會再次全情投入宣傳新碟《character/character》宣傳。