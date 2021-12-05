林家謙新歌重用楊千嬅電影插曲：早過寫《下一位前度》有呢個諗法

唱作歌手林家謙日前推出全新EP《Seven》，專輯內7首作品都以7個字命名，並同時發行「白日夢遊」和「夜光漫遊」兩個版本。雖然歌迷要到下星期才能收到實體碟，但數位版專輯已經在各大音樂平台上架。新歌《在空中的這一秒》也隨著專輯面世而推出，不過對楊千嬅的歌迷而言，這首作品或許會有一種似曾相識的感覺。

家謙的新歌《在空中的這一秒》與4年前楊千嬅的《余春嬌》同曲。（《春嬌救志明》劇照）

《在空中的這一秒》的曲其實在4年前已經交給楊千嬅，當時被用作製成電影《春嬌救志明》插曲《余春嬌》，千嬅也改以「余春嬌」名義派台。歌曲由黃偉文填詞，周錫漢及黃兆銘編曲，道出電影中的余春嬌已經變得不敢相信愛情，為電影度身訂造。相隔4年，家謙換上新歌詞和編曲，變成《在空中的這一秒》。

《余春嬌》曾在商台奪過亞軍歌，是眾多電影插曲中成績最好的一首。 (《春嬌救志明》劇照)

家謙接受商台《叱咤樂壇》訪問時透露，原來他在《余春嬌》推出後約一年已有重用歌曲的打算：「兩、三年前已經有一個諗法，想做一個由自己編曲、填詞嘅版本，畀返自己唱，直頭早過寫《下一位前度》已經有呢個諗法。我覺得自己有另一個解讀嘅意思，好想用嗰個角度唱。」在決定將歌曲收錄在專輯內後，家謙也花了一個月時間將本來的Demo歌詞重新寫成目前所聽到的歌詞。另外，他在Instagram也說起兩年前飛往台灣拍攝《一人之境》MV時，其實《一人之境》尚未面世，而咪嘴鏡頭所唱的正是《在空中的這一秒》，又笑說這件事「亂過天能」。

《在空中的這一秒》其實比《下一位前度》和《一人之境》更早出現。（林家謙Instagram影片截圖）

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